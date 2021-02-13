Ferda Anı Yarkın, "Üzülme" şarkı sözleri
İbo Show'da izleyicileri ekrana Bağlayan Ferda Anı Yarkın, "Üzülme" Sözleri ile merak kousu oldu. İşte, çok sevilen "Üzülme" şarkısının sözleri
ÜZÜLME ŞARKI SÖZLERİ
Ferda Anıl Yarkın
Ağlama ne olur sen
Acıyı gel bende gör
Elveda derken sana
İsyanım var olanlara
Seninle olduğum gün
Kopamam bir kez daha
Bilirsin çok çılgınım
Bir sana kıyamadım
Üzülme, üzülme
Unutmam ayrılık var diye
Üzülme, üzülme
Aşığım, seviyorum ben de
Üzülme, üzülme
Seni ağlarken görmek zordur gönlüme
Üzülme, üzülme
Aşığım, seviyorum ben de
Seninle olduğum gün
Kopamam bir kez daha
Bilirsin çok çılgınım
Bir sana kıyamadım
Üzülme, üzülme
Unutmam ayrılık var diye
Üzülme, üzülme
Aşığım, seviyorum ben de
Üzülme, üzülme
Unutmam ayrılık var diye
Üzülme, üzülme
Aşığım, seviyorum ben de
Besteciler: Ugur Aykut Gurel/ Ahmet Askin Tuna/ Ferda Anil Yarkin