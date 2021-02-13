Ferda Anı Yarkın, "Üzülme" şarkı sözleri
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Ferda Anı Yarkın, "Üzülme" şarkı sözleri

13.02.2021 21:27 | Son Güncelleme: 13.02.2021 21:30
Ferda Anı Yarkın,

İbo Show'da izleyicileri ekrana Bağlayan Ferda Anı Yarkın, "Üzülme" Sözleri ile merak kousu oldu. İşte, çok sevilen "Üzülme" şarkısının sözleri

ÜZÜLME ŞARKI SÖZLERİ

Ferda Anıl Yarkın

Ağlama ne olur sen

Acıyı gel bende gör

Elveda derken sana

İsyanım var olanlara

Seninle olduğum gün

Kopamam bir kez daha

Bilirsin çok çılgınım

Bir sana kıyamadım

Üzülme, üzülme

Unutmam ayrılık var diye

Üzülme, üzülme

Aşığım, seviyorum ben de

Üzülme, üzülme

Seni ağlarken görmek zordur gönlüme

Üzülme, üzülme

Aşığım, seviyorum ben de

Seninle olduğum gün

Kopamam bir kez daha

Bilirsin çok çılgınım

Bir sana kıyamadım

Üzülme, üzülme

Unutmam ayrılık var diye

Üzülme, üzülme

Aşığım, seviyorum ben de

Üzülme, üzülme

Unutmam ayrılık var diye

Üzülme, üzülme

Aşığım, seviyorum ben de

Besteciler: Ugur Aykut Gurel/ Ahmet Askin Tuna/ Ferda Anil Yarkin

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