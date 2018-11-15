Fenomen Yarışmacı Murat'tan MasterChef'e Şok Suçlama: Diskalifiye Olduğumu Bile Söylemediler

Masterchef yarışmasından diskalifiye edildikten sonra öfkeden deliye dönen ve isyanını sosyal medyada dile getiren Murat Özdemir, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlandı. Özdemir, merak edilenleri canlı yayında anlattı. Fenomen yarışmacı, diskalifiye olduğunu söylemek için kendisini kimsenin aramadığını söyledi.

"TROL YAPARKEN İŞİN DOZUNU KAÇIRDIM, ÖZÜR DİLERİM"

Sunucuların 'Neden bu kadar agresif, etrafa bağıran biri haline geldin?' sorusuna "Ben böyle biri değilim trol yapmaya çalıştık ama dozunu kaçırdık herkesten özür dilerim. Benim bir kızım, bir ailem var siz de böyle yapıyorsunuz. Benim için hiç sorun değil ama ama çocuklara yazık okulu, arkadaşları var." dedi. Sözlerine 'Küfür ettiğin videoları yayınlarken hiç ailenin düşünmedin mi?' sorusuna şöyle cevap verdi: "Ben bunu yaparken düşünmedin de belki bir söz hakkı verirler de özür diler, geçmişi kapatırız, sünger çekeriz, efendi oluruz, yayınınıza gelir bir yemek yaparım. Sizden başka izlenmez diye düşünüyorum. "

"DİSKALİFİYE EDİLDİĞİMİ TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİM"

Yarışmadan diskalifiye edildiğine dair bilgilendirilmediğine sitem eden Murat sözlerine şöyle devam etti: "Ben şok oldum zaten ben diskalifiye olduğumu televizyondan izledim. Salı günü çekim vardı normalde ama beni aramadılar biraz bana kapak gibi oldu. Ben evde çekime gideceğim bekliyordum, insan en kötü diskalifiye oldun diye haber verirdi, hoş olurdu.

"ACUN ABİ VAZGEÇTİYSE BİLDİĞİ VARDIR"

Survivor'a katılma konusunda hiç haberim yok ama Acun abi vazgeçtiyse bir bildiği vardır. Acun babayı çok severim. Doğru yapmıştır. Ben bu camiaya çıktığıma bin pişman oldum ben normal aşçıyım yani. Ben telefon kullanmasını bile bilmem.

"MASTERCHEF'TE JÜRİ OLACAKTIM, YARIŞMACI OLDUM"

Benim aşçılığımda üstüme kimse su dökemez, bak oradaki jüriler bile dökemediler. Ben 32 yıldır bu işi yapıyorum Bolu'dan geldim. Ben cumhurbaşkanlarının elçilerin aşçılığını yaptım geldiğimiz yere bak. benim Fransızcam ve İngilizcem var çok kültürlüyüm. Ben MasterChef'te jüri olacaktım sonra yarışmacı ol dediler bende oldum yoksa benim o kadar çaylağın içinde ne işim var. Benim amacım şöhret olmak değildi, ben şu an şöhret değilim benim bunlar umurumda değil."