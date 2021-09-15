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Fenomen tostçu Anıl Kurt trafik kazasında hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin
Fenomen tostçu Anıl Kurt trafik kazasında hayatını kaybetti

Adana'da Müslüm Gürses şarkıları ile ütü tost yaparken ünlü olan Tostçu Mahmut lakaplı Anıl Kurt, İstanbul şubesinin açılışı için çıktığı yolda trafik kazası geçirdi. Kurt, olay yerinde hayatını kaybetti.

Seyhan ilçesinde, küçük tablasında Müslüm Gürses şarkıları ile ütü tost yapan ve kısa süre sonra sosyal medyada fenoman haline gelen 'Tostçu Mahmu' lakaplı Anıl Kurt, İstanbul şubesinin açılışı için yola çıktı. Ulukışla ilçesi Hasangazi mevkiinde M.Y. yönetimindeki araç ile Anıl Kurt'un kullandığı araç çarpıştı.

Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan Anıl Kurt'un öldüğünü belirledi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber: Fenomen tostçu Anıl Kurt trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler Magazin
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