Fenomen olmak için hemcinslerini döven 2 kızın ifadesi alındı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenomen olmak için hemcinslerini döven 2 kızın ifadesi alındı (2)

Fenomen olmak için hemcinslerini döven 2 kızın ifadesi alındı (2)
Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI - Haberler | Güncel

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTIİzmir'in Konak ilçesinde, kendilerinden küçük kız çocuklarını dövüp, görüntüleri sosyal medyada paylaştıkları gerekçesiyle ifadeye çağrılan A.Ç ve B.D.'ye ait olduğu iddia edilen, yeni görüntüleri ortaya çıktı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İzmir'in Konak ilçesinde, kendilerinden küçük kız çocuklarını dövüp, görüntüleri sosyal medyada paylaştıkları gerekçesiyle ifadeye çağrılan A.Ç ve B.D.'ye ait olduğu iddia edilen, yeni görüntüleri ortaya çıktı. Geçmiş tarihlerde çekildiği belirtilen görüntülerde A.Ç ve B.D.'nin, başka çocukları da darbettikleri, bu görüntüleri başka çocukların da çektiği görüldü. Öte yandan görüntülerin sosyal medyaya da yayınlandığı belirtildi.  

Tolga TAHÇI/İZMİR, -


Fenomen olmak için hemcinslerini döven 2 kızın ifadesi alındı (2)
Fenomen olmak için hemcinslerini döven 2 kızın ifadesi alındı (2)
Fenomen olmak için hemcinslerini döven 2 kızın ifadesi alındı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

Bu kadarına da pes! Fenomen olmak uğruna 14 yaşındaki kızları öldüresiye dövdüler
Bu kadarına da pes! Fenomen olmak uğruna 14 yaşındaki kızları öldüresiye dövdüler
Koronavirüse yakalanan Prof. Dr. Aydın Işık hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Prof. Dr. Aydın Işık hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Ersin Tatar Mustafa Şentop Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Demet Akalın Nesrin Cavadzade
Spor Cyle Larin Gökhan Töre Ali Tandoğan Aykut Kocaman Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fenomen olmak için hemcinslerini döven 2 kızın ifadesi alındı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 15:34:47. #1.15#

title