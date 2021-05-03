Fenomen olmak için hemcinslerini döven 2 kızın ifadesi alındı (2)

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTIİzmir'in Konak ilçesinde, kendilerinden küçük kız çocuklarını dövüp, görüntüleri sosyal medyada paylaştıkları gerekçesiyle ifadeye çağrılan A.Ç ve B.D.'ye ait olduğu iddia edilen, yeni görüntüleri ortaya çıktı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İzmir'in Konak ilçesinde, kendilerinden küçük kız çocuklarını dövüp, görüntüleri sosyal medyada paylaştıkları gerekçesiyle ifadeye çağrılan A.Ç ve B.D.'ye ait olduğu iddia edilen, yeni görüntüleri ortaya çıktı. Geçmiş tarihlerde çekildiği belirtilen görüntülerde A.Ç ve B.D.'nin, başka çocukları da darbettikleri, bu görüntüleri başka çocukların da çektiği görüldü. Öte yandan görüntülerin sosyal medyaya da yayınlandığı belirtildi.

Tolga TAHÇI/İZMİR, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI