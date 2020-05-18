Fenomen Murat Övüç özel hayatını anlattı: Bir hatunla birlikte oldum, hamile kaldı Geçtiğimiz günlerde eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç, Instagram üzerinden katıldığı bir canlı yayında herkesten sakladığı bir kadın sevgilisinin olduğunu hatta yakın zamanda bir çocuk düşürdüğünü söyledi.

Sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla adını duyuran fenomen Murat Övüç, katıldığı canlı yayında özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

"BİR HATUNLA BİRLİKTE OLDUM, HAMİLE KALDI"

Sisi lakaplı Seyhan Soylu'nun Instagram üzerinden yaptığı canlı yayınına konuk olan Murat Övüç, bir kadın sevgilisinin olduğunu söyledi. Geçtiğimiz günlerde eşcinsel olduğunu açıklayan Övüç, dün akşamki canlı yayında şunları söyledi: "Bir hatunla beraber olduğum doğru. Aramızda duygusallık sonrası birliktelik oldu. O hatun 1.5 aylık hamileydi ama çocuğunu düşürdü. Hamile olduğunu bana sonradan söyledi. Söyleseydi çok isterdim"

"BİR KADINI DA BİR ERKEĞİ DE MUTLU EDEBİLİYORUM"

Soylu'nun soruları üzerine bir holding patronunun kızıyla birlikte olduğunu söyleyen Övüç, sözlerine "5 yıl önce fal bakarken tanışıp, arkadaş olmuştuk. İkinci kez baba olmayı çok isterim. Bir kadını da bir erkeği de mutlu edebiliyorum" diyerek devam etti.