Fenomen Murat Övüç, "Benim neyim eksik" diyerek gelinlik giydi
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Fenomen Murat Övüç, "Benim neyim eksik" diyerek gelinlik giydi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündemde yer bulan fenomen Murat Övüç, bu sefer de gelinlik giydi. O anları kayda aldıran Övüç, "Benim neyim eksik" dedi.

Geçtiğimiz günlerde oğlunun araba kullanırken otomobilden dışarıya ateş açarak bu anları sosyal medya hesabından paylaşmasıyla tepki çeken fenomen Murat Övüç, bu sefer de sahne kıyafetiyle adından söz ettirdi.

ÖZEL GELİNLİK DİKTİRDİ

Mekanlarda sahneye çıkan Murat Övüç, eğlencesinin yanı sıra kıyafetleriyle de sık sık konuşuluyor. Sahnede farklı tasarıma sahip renkli kıyafetler tercih eden Övüç, bir de gelinlik diktirdi. Mağazada gelinliği giydikten sonra video çektirerek modacısını öven fenomen, "Bütün kraliçeler ona yaptırıyor. Benim neyim eksik. Muhteşem" dedi.

Fenomen Murat Övüç, 'Benim neyim eksik' diyerek gelinlik giydi

KULLANILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Tony.avlar Instagram hesabının yayınladığı video kısa sürede gündem olurken takipçiler de ikiye bölündü. Bir kısım Övüç'ün bu halleri güzel bulurken bir kısım da abartılı buldu.

Fenomen Murat Övüç, 'Benim neyim eksik' diyerek gelinlik giydi
Fenomen Murat Övüç, 'Benim neyim eksik' diyerek gelinlik giydi
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Haber Yorumları (2)
BURAK GÜNER: Eksik değilde fazlan var.
Cevap Yaz 17 Yayından Kaldır
ADANALI : fazlan var sanırım
Cevap Yaz 12 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

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Fenomen Murat Övüç, "Benim neyim eksik" diyerek gelinlik giydi - Haberler Magazin
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