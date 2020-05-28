Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı Amerikalı şarkıcı ve fenomen Jason Derula, daha fazla izlenmek için matkap ucuna mısır koçanı yerleştirip yemeye çalışınca ön dişlerini kırdı. Acı içinde konuşan fenomen, "Sakın bunu denemeyi aklınızdan bile geçirmeyin" dedi.

Sosyal medyada sık sık başlatılan akımlardan biri olan matkap ucuna mısır koçanı takıp yeme trendi az kalsın faciaya yol açıyordu. Akım haline gelen olayı denemek isteyen Amerikalı fenomen Jason Derula, ön dişlerinin kırılmasına neden oldu.

DİŞLERİNİ GÖRÜNCE DONUP KALDI

Matkap ucunda mısır yiyenlerin videolarını izleyen Derulo, harika bir fikir bulduğunu hissetti ve arkadaşından her saniyeyi kaydetmesini istedi. Ayrıca ünlü fenomen, bu denemenin hiçbir sakınca doğurmayacağını düşündü ve heyecanla matkabı aldı. Mısır koçanı matkap ucunda yavaşça döndüren Derulo, sakin bir şekilde mısır yemeye başladı. Sonra matkabın hızını yükselten fenomen, yaşadığı acı sonrası şoke oldu. Kameraya doğru ağzını açınca kırılan dişlerini gören Derula, bir süre olduğu yerde kaldı.