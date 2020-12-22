Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi
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Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi

22.12.2020 11:43 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:08
Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi

Yıllar önce katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Naz Mila, sosyal medya hesabından yaptığı cüretkar paylaşımlarına devam ediyor. Mila, son olarak bir ürün tanıtım videosu için iç çamaşırlarıyla poz verince takipçileri "Sen nasıl annesin" diyerek tepki gösterdi.

Bir çocuk annesi Naz Mila, bir dönem popüler olan evlilik programlarıyla adını duyurdu. Programlarda evleneceği kişiyi bulamayan Mila, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

REKLAM İÇİN İÇ ÇAMAŞIRLI POZ VERDİ

Kızı Azerbaycan'da yaşayan Naz Mila, uzun yıllardır İstanbul'da yaşıyor. Her anını sosyal medya hesabından yayınlayan Mila, bu zamanda kadar ailesi ve kızıyla alakalı bir paylaşım yapmadı. Cüretkar paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Mila, son olarak bir reklam için iç çamaşırlarıyla kamera karşısına geçti.

Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi

TAKİPÇİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Bir çocuk annesi olan Naz Mila'nın paylaşımı bazı takipçileri tarafından tepki çekti. Mila için "Sen nasıl annesin, utan ", "Bu hareketler sana hiç yakışmıyor", "Giyindiğin zaman daha güzelsin" gibi yorumlar yapıldı.

Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi
Haber Yorumları (14)
FERHAT: Birisi de demişki ‘Bu hareketler sana hiç yakışmıyor ‘. Sanki önceden muhafazakardı
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RÜKNETTİN DEDİŞKO: Cesur hareketinden dolayı kutlamak gerek aferim kız daha güzellerini bekliyoruz
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MİRALAY: Lanet olsun Sana Pislik Yazıklar olsun Bide Anne olacaksın tühhhhhhhhhh suratına
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