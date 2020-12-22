Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi

Yıllar önce katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Naz Mila, sosyal medya hesabından yaptığı cüretkar paylaşımlarına devam ediyor. Mila, son olarak bir ürün tanıtım videosu için iç çamaşırlarıyla poz verince takipçileri "Sen nasıl annesin" diyerek tepki gösterdi.

Bir çocuk annesi Naz Mila, bir dönem popüler olan evlilik programlarıyla adını duyurdu. Programlarda evleneceği kişiyi bulamayan Mila, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

REKLAM İÇİN İÇ ÇAMAŞIRLI POZ VERDİ

Kızı Azerbaycan'da yaşayan Naz Mila, uzun yıllardır İstanbul'da yaşıyor. Her anını sosyal medya hesabından yayınlayan Mila, bu zamanda kadar ailesi ve kızıyla alakalı bir paylaşım yapmadı. Cüretkar paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Mila, son olarak bir reklam için iç çamaşırlarıyla kamera karşısına geçti.

TAKİPÇİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Bir çocuk annesi olan Naz Mila'nın paylaşımı bazı takipçileri tarafından tepki çekti. Mila için "Sen nasıl annesin, utan ", "Bu hareketler sana hiç yakışmıyor", "Giyindiğin zaman daha güzelsin" gibi yorumlar yapıldı.