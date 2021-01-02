Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı

Yıllar önce katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran fenomen gelin adayı Naz Mila, yaptığı cüretkar paylaşımlarına yenisini ekledi. Mila, son olarak kırmızı dantelli iç çamaşırıyla verdiği pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Bir dönem popüler olan evlilik programlarıyla adını duyuran Naz Mila, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

İÇ ÇAMAŞIRLI PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Her anını sosyal medya hesabından yayınlayan Mila, sık sık cüretkar paylaşımlara imza atıyor. Mila, son olarak kırmızı dantelli iç çamaşırıyla verdiği pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Fenomen gelin adayının bu pozları sosyal medyada da gündem oldu.

TAKİPÇİLERİ İÇ ÇAMAŞIRLI VİDEOSUNA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan, bir ürün tanıtım videosu için iç çamaşırlarıyla poz veren Naz Mila'ya takipçileri "Sen nasıl annesin" diyerek tepki göstermişti. Mila için "Bu hareketler sana hiç yakışmıyor", "Giyindiğin zaman daha güzelsin" gibi yorumlar yapılmıştı.