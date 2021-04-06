Fenomen dizi 'Çukur' ile TEMA Vakfı iş birliği yaptı!

Ay Yapım imzalı, Show TV'de ekranlara gelen fenomen dizi 'Çukur', başladığı günden bu yana birbirinden farklı alanlardaki sosyal sorumluluk projeleriyle öncü oldu.

Şimdi ise büyük final öncesi TEMA Vakfı iş birliğiyle bu sosyal sorumluluk hareketlerine bir yenisini ekliyor. 'Doğa Nefes Alsın' diyerek TEMA Vakfı, Show TV ve Ay Yapım ile el ele veren dizinin ekibi kampanyanın finalinde 50.000 fidanlık bir 'Çukur Ormanı' oluşturmayı hedefliyor.

Dört sezon boyunca pazartesi akşamlarına damga vuran 'Çukur', gerek reytinglerde gerekse sosyal medyada adını zirveye yazdırırken hem hikayesiyle hem de imza attığı farklı sosyal sorumluluk projeleriyle büyük bir izleyici kitlesi kazandı. Büyük final öncesi TEMA Vakfı'yla iş birliğini ilk olarak logosunu yeşile dönüştürerek duyuran dizi, çevre konusunda duyarlılığa dikkat çekerken, çevre sorunları hakkında farkındalığı geniş kitlelere yaymayı amaçlıyor.

'Çukur Ormanı' projesini Aras Bulut İynemli'nin özel videosuyla duyuran ekip, herkesin dikili bir ağacı olmasına vurgu yaptı ve 'Çukur' izleyicilerini 'Çukur Ormanı'na katkıda bulunmaya davet etti. #DoğaNefesAlsın" sloganı ile "Fidan Yaz, 3464'e SMS Gönder; bir fidan bağışla" çağrısında bulunulan dizinin dün akşamki bölümünde Çukur'un duvar yazıları da doğa ve doğa koruma ile ilişkilendirildi. Çukur dizisi finali ile adını, daha yaşanabilir bir dünya umuduyla uçsuz bucaksız bir ormana yazdıracak.

'Çukur' geçtiğimiz yıllarda Tohum Otizm Vakfı ile "Çukur, Otizmin Farkında" projesi ve Kansersiz Yaşam Derneği ile "Çukur'da Umut Var" sosyal sorumluluklarına imza attı. 'Çukur' oyuncularının ve pek çok müzisyenin, dizinin dillere dolanan şarkılarını söyledikleri konserlerin gerçekleştiği ve sezon finallerinin 'Çukur' ekibiyle seyircinin birlikte izledikleri gala gecelerinden elde edilen gelirlerle, pek çok otizmli ve kanserli çocuğun eğitim ile sağlık hizmetlerine destek sağlandı.

Kaynak: Bültenler