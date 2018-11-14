Fenomen Çizgi Kahramanlar Pokémon'un Filmi "Dedektif Pikachu", Sosyal Medyaya Damga Vurdu

Yayınlandığı tarihte büyük bir kitleyi peşinden sürükleyen fenomen çizgi film Pokémon'lar, 'Dedektif Pikachu' filmi ile hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Müjdeyi alan hayranları ise film tarihini iple çekiyor.

ÇOCUKLUK YILLARINA GİTTİLER

Ryan Reynolds'ın sevimli Pokémon Pikachu'ya sesiyle hayat verdiği Detective Pikachu'dan ilk fragman yayınlandı. Tanıtımın ardından film, sosyal medyada gündem oldu. Film ile çocukluk yıllarına dönen sosyal medya kullanıcıları güldüren yorumlara imza attı.

İşte "Detective Pikachu" hakkında komik yorumlar ;

FİLMİN KONUSU

Detective Pikachu filmi temelde Pokemonların ve insanların barış içinde birlikte yaşadığı bir dünyada geçer. Fakat Pokemonlar ve insanlar birbirlerini anlamadıkları için direkt sözlü iletişim kuramazlar. Tim Goodman'ın evinde bulduğu Pikachu ile konuşabilmesi her şeyi değiştirir. Sadece Tim Goodman'ın anlayabildiği Pikachu, diğerlerine göre yalnızca "Pika-pika" diyebilmektedir. Tim, dedektiflik yapan Pikachu ile bir araya gelir ve kaybolan babasını bulmak üzere kolları sıvar.

Pikachu'yu seslendiren Ryan Reynolds'a Justice Smith, Kathryn Newton, Ken Watanabe, Suki Waterhouse, Bill Nighy, Kathryn Newton ve Rita Ora gibi isimler eşlik ediyor.