Fenomen Chloe'nin 'yan bakışı' 74 bin dolara satıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenomen Chloe'nin 'yan bakışı' 74 bin dolara satıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Fenomen Chloe'nin 'yan bakışı' 74 bin dolara satıldı

Annesinin çektiği bir görüntüde, Disneyland'e gideceği haberini sevinç gözyaşlarıyla karşılayan kardeşine 'yan yan' bakmasıyla ünlenen Chloe'nin viral olan görüntüsü NFT formatında 74 bin dolara (657 bin TL) satıldı.

Annesinin çektiği bir görüntüde, Disneyland'e gideceği haberini sevinç gözyaşlarıyla karşılayan kardeşine 'yan yan' bakmasıyla ünlenen Chloe'nin viral olan görüntüsü NFT formatında 74 bin dolara (657 bin TL) satıldı.

ABD'de 2013 yılında annesi Katie Clem'in sosyal medyaya yüklediği videodaki 'yan bakışıyla' ünlenen Chloe, ailesine servet kazandırdı. Söz konusu görüntüler çekildiğinde 2, şimdi ise 10 yaşında olan Chloe'nin 20 milyondan fazla izlenen görüntüsü NFT (Non-Fungible Token) formatında 74 bin dolara (657 bin TL) alıcı buldu. Görüntünün, Dubai merkezli bir müzik prodüksiyon şirketi olan 3F Music tarafından satın alındığı belirtildi. Chloe'nin ailesi, elde edecekleri geliri kızlarının eğitimine ayıracaklarını belirterek, "Önümüzdeki yıl kesinlikle bir Disneyland tatili yapacağız" dedi.

Chloe, 2013'te annesinin Disneyland'e gideceklerini söylemesinden sonra mutluluktan ağlamaya başlayan kız kardeşi Lily'e verdiği tepki ile internet fenomeni haline gelmişti. Annenin çektiği görüntülerde, Chloe'nin 'yan yan' baktığı memnuniyetsiz ve endişeli yüz ifadesi dikkat çekmişti. Chloe internet ortamında ünlenmesinin ardından Instagram'da 500 binden fazla takipçi kazanmış, Brezilya'da bir Google reklamında yer almıştı. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Tarkan Düm Tek Tek Gülben Ergen Amelia Hamlin
Spor Ali Palabıyık Mario Balotelli Mehmet Topal Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Yemek Tarifleri Rüya Tabirleri Adnan Menderes Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fenomen Chloe'nin 'yan bakışı' 74 bin dolara satıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 23:38:02. #1.12#