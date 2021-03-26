Fenomen Bahar Candan'ı Uludağ tatilinde erkek arkadaşının darbettiği ortaya çıktı
Sosyal medya fenomeni Bahar Candan, Uludağ'da katıldığı partide bir erkeğin saldırısına uğramıştı. Saldırganın Bahar Candan'ın erkek arkadaşı Murat D. olduğu ortaya çıktı. Candan'ın yüzüne cep telefonuyla vuran sevgilisi gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.
Özel bir televizyon kanalında katıldığı moda yarışmasıyla tanınan Bahar Candan, erkek arkadaşı Murat D. ile İstanbul'dan tatil için Uludağ 2'nci Oteller Bölgesi'ne geldi. İddiaya göre, Murat D. ve arkadaşlarıyla birlikte otele yerleşen Candan, geçen çarşamba akşamı, lobide biriyle konuşmaya başladı.
KISKANÇLIK KRİZİNE
Daha sonra odaya çıkan Candan'a, Murat D., "Neden başkasıyla konuşuyor, selam veriyorsun?" diyerek, tepki gösterdi. Çift arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında Murat D., elindeki cep telefonuyla Bahar Candan'ın yüzüne vurdu.
SALDIRGAN ERKEK ARKADAŞ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Odadan gelen kavga seslerini duyan otel çalışanları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Candan, özel aracıyla Çekirge Devlet Hastanesi'ne gitti. Tedavisinin ardından da İstanbul'a döndü. Otele gelen Uludağ İlçe Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Murat D., dün adliyeye sevk edildi. Murat D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN