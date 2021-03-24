Fenomen Alp Kılınç, kendisine tazminat davası açan Hande Erçel'e bazlama arası cips yiyerek tepki gösterdi
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Fenomen Alp Kılınç, kendisine tazminat davası açan Hande Erçel'e bazlama arası cips yiyerek tepki gösterdi

24.03.2021 15:54 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:42

Oyuncu Hande Erçel'e "Bazlama surat" dediği için davalık olan fenomen Lütfi Alp Kılınç'a 109 gün adli para cezası verilmişti. Bu kararın ardından yine harekete geçen Erçel bu sefer de 15 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Oyuncunun ikinci kez dava açmasına bazlama arası cips yiyerek tepki gösteren Kılınç, oyuncuya "Benimle iletişim kurmaya mı çalışıyorsun? Bana mı aşıksın?" diyerek seslendi.

Hande Erçel, sosyal medya hesabından geçtiğimiz yıl bir fotoğrafını paylaşıp "Bazlama surat" diyen sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'ı savcılığa şikayet etmişti. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıkmış, mahkeme 'hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle Lütfü Alp Kılınç'a 109 gün adli para cezası vermiş ve günlüğü 20 TL'den 2 bin 180 TL ödemesine karar verilmişti.

HANDE İKİNCİ KEZ DAVA AÇTI

Sabah'ta yer alan habere göre; Para cezasına fenomene olan siniri dinmeyen Hande Erçel, bu sefer de Kılınç hakkında 15 bin liralık tazminat davası açtı. Davanın duruşması İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'ın manevi tazminatını karşılayabileceğine dair ekonomik durumunun araştırılmasını istedi.

BAZLAMA ARASI CİPS YİYİP GÖNDERME YAPTI

Hakkında ikinci kez dava açılan fenomen ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla oyuncuyu hedef aldı. "Bazlama surat" dediği için davalık olan fenomen bazlama arası cips yiyerek oyuncuya gönderme yaptı. 15 bin TL'lik tazminat davasına tepki gösteren fenomen, "Gerçekten yeter artık. Evde yiyecek ekmek yok. Peynir alamıyorum peynirli cips alıp onu yiyorum. 15 bin lirayı ne yapacaksın? Benimle iletişim kurmaya mı çalışıyorsun? Bana mı aşıksın?" dedi.

Fenomen Alp Kılınç, kendisine tazminat davası açan Hande Erçel'e bazlama arası cips yiyerek tepki gösterdi
Fenomen Alp Kılınç, kendisine tazminat davası açan Hande Erçel'e bazlama arası cips yiyerek tepki gösterdi
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (2)
RAMBO: adam ol hakaret etme O kadar
Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
..: sadece benzetmiş hani ülkede düşünce özgürlüğü ?
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500
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