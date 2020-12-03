Fenomen Alexis Sharkey kimdir? Neden öldü?

26 yaşındaki ABD'li fenomen Alexis Sharkey, Teksas'ta ölü bulundu. Houston Polis Departmanı, Alexis'in cesedinin Cumartesi sabahı bulunduğunu açıkladı. Peki Fenomen Alexis Sharkey kimdir? Neden öldü? Kaç yaşındaydı?

26 yaşındaki ABD'li fenomen Alexis Sharkey, Teksas'ta ölü bulundu. Houston Polis Departmanı, Alexis'in cesedinin Cumartesi sabahı bulunduğunu açıkladı. Peki Fenomen Alexis Sharkey kimdir? Neden öldü? Kaç yaşındaydı? İşte detaylar...

ALEXİS SHARKEY KİMDİR?

1994 doğumlu olan Alexis Sharkey 26 yaşındaydı. Instagram'da saç ve cilt bakımı danışmanı olarak ınfluencerlık yapıyordu.

Sharkey, Bradford'daki Pittsburgh Üniversitesi'nde biyoloji eğitimi aldı.

Geçtiğimiz günlerde kaybolan ABD'li Instagram fenomeni Alexis Sharkey, Teksas'ta henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı ölü bulundu.