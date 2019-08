Fenilketonüri hastası kardeşlerin zorlu yaşamı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Miraç (8) ve Aytaç Baran Gümüş (3) kardeşler, fenilketonüri hastalığı nedeniyle her yemeği tüketemiyor. Evinde çoğu zaman yemek yapılmadığını kaydeden Harun Gümüş, çocukların tüketebileceği gıdaları temin etmede güçlük çektiğini, yardımseverin desteğini beklediğini söyledi.

Kızıltepe ilçesinde yaşayan Harun ve Serap Gümüş çiftinin 2 çocuğu da doğuştan fenilketonüri hastası. Kalıtsal olduğu için önlenmesi mümkün olmayan hastalıkla yaşayan Miraç Gümüş ve Aytaç Baran Gümüş kardeşler, et, süt, buğday, kuru yemiş, baklagil ve hazır besinler ile aspartam ve fenilalanin içeren tüm besinleri tüketemiyor. Gümüş ailesi, fenilketonüri hastalarının tüketebileceği, yurtdışından temin edilebilen ve pahalı olan gıdaları almakta güçlük çekiyor.

'CANLARI ÇEKMESİN DİYE EV ET GETİRMİYORUM'

Harun Gümüş, çocuklarının canı çekmesin diye çoğu zaman istedikleri yemekleri yapamadıklarını ifade ederek, Bu hastalığın çok zor tarafları var. Çocuklarım et yiyemiyor. Canları et çekmesin diye eve et getirmiyorum. Çocuklarımın tüketebileceği ürünler sadece yurtdışında bulunuyor. En büyük zahmeti de Türkiye'de ürün bulunmaması. Yurtdışından ürün getirttiğimiz için çok çok pahalı oluyor. Marketlerde şu an hiçbir ürünleri bulunmuyor. Bulunsa da çok çok pahalı oluyor. Çocuklarım ömür boyu bu hastalıkla yaşayacaklar. Çocuklarıma gıda temin etmek için yardımseverlerin desteğini bekliyorum dedi.

Miraç Gümüş ise kardeşi Aytaç Baran ile birlikte istediği yemekleri tüketebilmeyi dilediğini söyledi.

Kaynak: DHA