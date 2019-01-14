Fenilketonüri Hastaları İçin 2019 Farkındalık Şöleni Düzenlendi

Osmaniye'de Fenilketonüri (PKU) hastaları için 2019 farkındalık şöleni düzenlendi.

Osmaniye'de yaşayan PKU hastalarına yönelik Osmaniye Belediyesi'nin desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Kadir Kara'ya PKU Osmaniye İl Temsilcisi Saniye Talmaç tarafından plaket takdim edildi. Ayrıca şölenin düzenlenmesindeki katkı ve katılımlarından dolayı İş Adamı Volkan Demirel adına Öncü Güney plaketini Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya'dan aldı.

Programda konuşan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; "Hayatımızın ve şehrimizin içerisinde var olan protein eksikliği kaynaklı olan bu ve türevi olan diğer hastalıkların ve onların ulaşabilecekleri gıda konusunda çok büyük zorluklar çektikleri konusunda bizlere müracaatta bulundular. Bu müracaat neticesinde Osmaniye Belediyesi Ak Parti ve MHP'li meclis üyelerimiz ile birlikte bu hastalarımıza il genelinde yardım etme konusunda karar aldık. Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu ailelerimiz sahip çıkılması gereken ailelerimiz. Onlara destek olmak gerekiyor. Biz yerel yönetim olarak sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak bu yardımda bulunuyoruz. Bulunmaya da devam edeceğiz." İfadelerini kullandı.

Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya; "PKU hastalarının yanlış ürün kullanımından dolayı daha olumsuz sonuçlara sebebiyet verilmemesi için tüm toplumun bu hasalığın bilincine vardırılması gerektiğine inandığımız için bir araya geldik. Başta belediye başkanımız olmak üzere destek veren belediye meclis üyelerimize de çok teşekkür ediyorum. Bu farkındalığı Osmaniyemize hem duyurmuşlar hem de ailelerimize gerekli yardımı göstermişler. Bundan sonraki süreçlerde bize düşen TBMM'de bu konuyla ilgili gerekli yasal düzenlemelerin çıkması anlamında da ben her türlü desteği vereceğimi ifade ediyorum." Şeklinde konuştu.

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren PKU Osmaniye İl Temsilcisi Sariye Talmaç; "Buradaki amacımız hep birlikte olumlu bir başlangıçla sorunlarımızı Osmaniye'de çözmek ve bunu yetkililerle birlikte ülke geneline yayarak düşük proteinle beslenen herkesi çocuk ya da yetişkin hayatın içine katmaktır. Katkı ve katılımlarınızdan dolayı herkese çok teşekkür ediyorum." Dedi.

PKU Aile Derneği Başkanı Deniz Yılmaz Atakay ise konuşmasında, Fenilketonüri hastalığındaki bireylerin hayatın her alanında yaşadıkları zorluklar hakkında bilgiler verdi.

Programda Osmaniye Tabib Odası Başkanı Asu Kaya Gedik Fenilketonüri hastalığı ile ilgili ve yeni doğan bebekte topuk kanıyla yapılan testlerin önemine vurgu yaparak mutlaka topuk kanı testlerin yaptırılması gerektiğini anlattı.

Eczacı Emine Sofuoğlu Coşkun, bu çocuklarımızın sadece yemeklerinin farklı olduğunu, hayatlarının farklı olmadığını ifade etti.

Program PKU hastaları, aileleri ve protokol üyelerinin pasta kesimi ve birlikte söylediği şarkılar eşliğinde son buldu.

Fenilketonüri (PKU) hastaları için farkındalık şölenine Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun'un eşi Sevilay Coşkun, Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve eşi, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan ve eşi, Vali Yardımcısı Metin Esen ve eşi, belediye başkan yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, siyasi parti il, ilçe başkanları ve temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile PKU hastaları ve aileler katıldı.

Kaynak: Bültenler