Eğitim-öğretim hayatına bu yıl başlayacak olan Fenerbahçe Üniversitesi, Gaziantep'te tanıtıldı.

Tanıtım programı kapsamında Rektör Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.

Üniversitenin faaliyetleri hakkında Vali Gül'e bilgi veren Büyükuslu, üniversitenin bu yıl ilk defa öğrenci kabul edeceğini, ilk ağızdan üniversitenin hedeflerini, misyonunu ve fakülteleri anlatmak istediklerini söyledi.

Farklı bir üniversite olmayı amaçladıklarını ve iyi bir akademik ve teknolojik alt yapıyla hazırlandıklarını dile getiren Büyükuslu, şöyle konuştu:

"Büyük bir teknoloji devrimi yaşanıyor, bu devrimi yönetecek gençlere ihtiyaç var. Özellikle yerli ve milli kavramı çok önemsediğimiz bir şey. Milli ve yerli değişimi yapacak olanlar gençlerdir. Biz bu konuda fakültelerimizi dizayn ederken dijital alt yapısına çok önem verdik. Çıkış noktamız, bilimsel spora katkı yapmak ve diğer alanlarda insan kaynağı yetiştirmek. 5 fakültemiz var; iletişim, spor bilimleri, sağlık bilimleri, mühendislik-mimarlık, iktisadi idari bilimler fakülteleri. Bu yıl ilk defa kılavuza girdik. 5 fakülte, 12 programda öğrenci alacağız."

Büyükuslu, ziyaretin sonunda Vali Gül'e Fenerbahçe logolu tabak ve adının yazılı olduğu Fenerbahçe forması hediye etti.

Ziyarette Gaziantep Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Sinan Camcıoğlu, Nurettin Ay, Zerekhan Fazlı, Özgür Muşlu, Cevdet Güllü ve Barış Demir de hazır bulundu.

Kaynak: AA