15.09.2019 17:35

Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Ali Şen koroda şarkı söyledi

Yıldız isimler engelliler için sahne aldı

MUĞLA - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlenen 7. Geleneksel C-majör İş'ten Sesler Korosu konserinde, şarkılar Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı yararına söylendi. Koroda birbirinden ünlü isimler yer alırken en dikkat çeken isim ise Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Ali Şen oldu. Şen, koro üyeleri ile birlikte gecede sahne alan sanatçıların şarkılarına eşlik etti.

Bodrum Antik Tiyatro'da gerçekleşen ve yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı konserde çok sayıda ünlü isim de sahne aldı. C-majör İş'ten Sesler Korosu'nda da yer alan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Çökertme" türküsünü seslendirdi. Koroda birbirinden ünlü isimler yer alırken en dikkat çeken isim ise Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı ve İş insanı Ali Şen oldu.

Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz da konseri izleyenler arasındaydı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı ve İş insanı Ali Şen, C-Majör Kurucusu Recai Çakır korodaki yerlerini alırken, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkaya ve Vakıf yönetim kurulu üyeleri de bu anlamlı gecede hazır bulundu. Tarık Pabuççuoğlu'nun sunuculuğunu gerçekleştirdiği gece, engelli öğrencilerin oluşturduğu koronun performansıyla başladı. Ardından Özlem Abacı'nın şefliğinde İş'ten Sesler Korosu'nun büyüleyici performansı izleyicilerden büyük beğeni topladı. Konuk sanatçılar; Nebil Özgentürk, Melihat Gülses, Bekir Ünlüataer, İlham Gencer ile Bora Gencer, Rana Alagöz ile Selçuk Alagöz,Ersan Erdura, Çelik, Yonca Evcimik, Baha Bodruoğlu ile Bilgen Bengü, Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu da unutulmaz sahne performanslarıyla izleyenlere harika bir gece yaşattılar.

Gecenin sürprizi ise Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın Çökertme türküsünü söylemesi oldu. Çiğdem Özcan'ın solo halk oyunları performansıyla Başkan Aras'a eşlik ettiği türkü izleyenlerden büyük alkış aldı. Geceye katkı sağlayan sanatçılara, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı öğrencilerinin yaptığı plaketler takdim edildi.

C-Majör Kurucusu Recai Çakır konser öncesi yaptığı konuşmada; "C-Majör İş'ten Sesler Korosu olarak 6 yıldır yardım konserleri düzenliyoruz. Bugün de Bodrum'un en değerli vakfı olan Bodrum Sağlık Vakfı'na yardım için buradayız. Bu muhteşem atmosferde yer almak gurur verici, Bu ulvi hizmeti gerçekleştirmekte bizlere desteğini esirgemeyen, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta öncelikle bu tarihi mekanı bizlere tahsis eden ana sponsorlarımızdan Kültür ve Turizm Bakanlığı adına sevgili dostum Mehmet Nuri Ersoy'a, yine ana sponsorlarımızdan sevgili Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ediyoruz. Başkanım bizi kırmadı, koromuza 1 aydır teşrif etti ve bizim C-Majör ailesine başkan olarak değil iş insanı olarak, koromuzun değerli bir üyesi olarak bizlerle sahnede yerini aldı" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras böyle muhteşem bir gecede yer aldığından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederken, "Benden önce bu sahnede büyük ustalar yer aldı. Benim burada olmam biz toz zerreciği gibi bir şey. Büyük ustaların arasında çok farklı duygular içerisindeyiz. Bizlere çok güzel bir gece yaşattılar. Ama asıl önemli olan bu gecenin anlamıydı. Bu geceyi hazırlayan sevgili Sağlık Vakfı'na, emeği geçen Recai Çakır ve tüm koroya teşekkür ederim. Ayrıca Sağlık Vakfı başkanım hep şöyle söyler, 'Bu vakıfta kahraman yoktur, biz hepimiz kahramanız.' Bu gece biz hepimiz kahramanız sevgili dostlar." diye konuştu.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz da, "Gerçekten sağlık vakfımız, engeli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak adına büyük emek sarf eden sivil toplum kuruluşlarından birisi. Hepiniz adına sayın başkanım ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum" dedi.

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkaya; "Buraya geldiğiniz için hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada 80 tane iş insanı 10 tane çok değerli sanatçı ve 2 konuk sanatçıdan oluşan bir müzik şöleni dinleyeceğiz. Bunun bir müzik şöleni olduğu kesin. Aynı zamanda Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'nı 23 sene evvel kuran insanların amaçladıkları toplumsal farkındalığın da gerçekleştiğini görmekten çok memnun oluyoruz. Sağ olun var olun" dedi.

Kaynak: İHA