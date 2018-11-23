Fenerbahçe'nin Kupasını Çalma Girişimine 1 Yıl 5 Ay 15 Gün Ceza Aldı

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA

Fenerbahçe'nin şampiyonluk kupasını çalmaya çalışırken yakalanan Halit Şahin hakkında, "Mala zarar verme" ve "Hırsızlığa teşebbüs" suçlarından 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan Halit Şahin ile Avukatı Tolga Altuntaş katıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nü temsilen Avukat Özge Tokarlı 'müşteki' sıfatı ile duruşmada yer aldı.

Sanığın avukatı Fenerbahçe'nin 472 liralık zararının ödendiğine ilişkin banka dekontu sundu. Fenerbahçe'nin Avukatı Özge Tokarlı, zararın giderilmesinin beraat kararı için yeterli olmadığını belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi.

'SADECE PROTESTO AMACIYLA HAREKET ETTİM'

Hırsızlık amacıyla hareket etmediğini söyleyen sanık Halit Şahin, "Sadece protesto amacıyla hareket etmiştim" dedi.

Mahkeme sanık Halit Şahin'i, "Hırsızlığa teşebbüs" suçundan 5 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Suçun teşebbüs aşamasında kaldığını dikkate alan mahkeme, cezayı 1 yıl 3 aya, iyi hal indirimi ile de 1 yıl 15 güne indirdi. Mahkeme "Mala zarar verme" suçundan da sanığa 5 ay ceza verdi. Mahkeme, cezayı 2 yıl süre ile erteledi.

'3 TEMMUZ FİLMİ ÇEKECEĞİM'

Duruşma çıkışı kısa bir açıklama yapan Halit Şahin, adaletin olduğuna ama ülkemizde doğru bir şekilde verilmediğine inanmadığını belirterek, "Kupa hırsızlarının ceza almayıp da, protesto amaçlı bir eylemde ceza alıyorsak adalette bir problem var" dedi.

3 Temmuz tarihinde 3 Temmuz isimli bir film çekeceğini söyleyen Halit Şahin, "Şike sürecine ilişkin senaryoyu tamamlayarak 3 Temmuz'da vizyona koyacağız" dedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Halit Şahin'in 11 Ocak 2017 tarihinde müşteki Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'ne ait Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Spor kompleksi içerisinde bulunan halka açık müzeye gittiği, 2010-2011 sezonu 1. Lig şampiyonluk kupasının sergilendiği camekanı kırıp kupayı eline alarak, "Kupa bizim", "Trabzon" diye bağırdığı, görevlilerin şüpheliye müdahale ederek kupayı elinden aldığı belirtiliyor.

iddianamede, sanığın, "Mala zarar verme" ve "Nitelikli hırsızlığa teşebbüs" suçlarından 2 yıl 3 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Halit Şahin ve Avukatı Tolga Altuntaş'ın adliyede görüntüsü

Halit Şahin'in duruşma salonu önünde kısa açıklaması