Fenerbahçe'nin 70 yıllık üyesini dolandıran sanığa rekor para cezası
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Fenerbahçe'nin 70 yıllık üyesini dolandıran sanığa rekor para cezası

İhlas Haber Ajansı / İREM DEMİR - Haberler | 3. Sayfa

Fenerbahçe'nin 70 yıllık üyesini dolandıran sanığa rekor para cezası Fenerbahçenin 70 yıllık üyesini dolandırdı, 6 yıl hapis ve 520 bin lira adli para cezasına çarptırıldı Fenerbahçe üyesi ile eşini dolandıran sanığa ceza Fenerbahçe'de 70 yılını doldurduğunda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı...

Fenerbahçe'nin 70 yıllık üyesini dolandıran sanığa rekor para cezası

Fenerbahçenin 70 yıllık üyesini dolandırdı, 6 yıl hapis ve 520 bin lira adli para cezasına çarptırıldı

Fenerbahçe üyesi ile eşini dolandıran sanığa ceza

İSTANBUL - Fenerbahçe'de 70 yılını doldurduğunda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'tan plaket alan Ali Yılmaz Uslu ile eşi Zekiye Şükran Uslu'nun telefonla dolandırılmalarına ilişkin dava ilk celsede karara bağlandı. Uslu çiftinin 35 bin dolar, 125 bin lira ile ziynet eşyalarını alan sanık 6 yıl hapse ve 520 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'tan 3 yıl önce, 70 yılını dolduran üye olduğu için plaket alan Ali Yılmaz Uslu ile eşi Zekiye Şükran Uslu, telefon ile aranarak dolandırıldıkları iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada Uslu çiftinin 35 bin dolar, 125 bin TL ile ziynet eşyalarını aldığı iddia edilen sanık Adil Ural hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Dava, geçtiğimiz günlerde görülen ilk duruşmada karara bağlandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık Adil Ural, SEGBİS aracılığıyla bağlanırken müştekiler avukatı Rahmi Çelik duruşmada hazır bulundu.

"Suçsuzum"

Suçlamayı kabul etmeyen sanık Adil Ural savunmasında, "Müştekileri tanımıyorum. Teşhislerini kabul etmiyorum. Dolandırıcılık eylemini yapan kişi ben değilim. Kamera görüntüsü bana ait değildir. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Duruşma savcısı mütalaasını açıkladı

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, müştekiler Ali Yılmaz Uslu ile Zekiye Şükran Uslu'nun olay tarihinde telefonla arandığını, telefondaki kişilerin kendilerini polis olarak tanıttıklarını ve ele geçirilen sahte kimliklerde fotoğraflarının olduğunu söyledikleri belirtildi. Müştekilerden bankadaki paralarının çekilmesinin istendiğinin anlatıldığı mütalaada, müştekilerin 35 bin dolar tutarındaki parayı çektikleri, telefondaki şahsın yönlendirmesiyle parayı isminin Emre olduğunu söyleyen bir kişiye teslim ettikleri kaydedildi.

Müştekiler 125 bin lira daha para verdi

Müştekilerin evde bulunan ziynet eşyalarını da siyah poşetin içine koyarak, aynı gün içinde ismini Yıldıray olarak söyleyen kişiye teslim ettiklerinin anlatıldığı mütalaada, ertesi gün de aynı şahısların müştekilere telefon ederek operasyonun son safhasında olduklarını söylemeleri üzerine müştekilerin 125 bin TL daha çekerek ismini Emre olarak belirten kişiye teslim ettikleri belirtildi. Sanığın suçlamaları kabul etmediğinin anlatıldığı mütalaada, müştekilerin sanığı teşhis ettiği kaydedildi. Mütalaada, sanık Ural'ın 'zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 9 aydan 17,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaaya karşı beyanda bulunan müştekiler avukatı Rahmi Çelik, mütalaaya katıldıklarını ve sanığın cezalandırılmasını talep ettiklerini belirtti.

Davanın karara bağlanmasının öncesinde son sözü sorulan sanık Adil Ural, "Suçsuzum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Adil Ural'ın 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 6 yıl hapis ve 520 bin 82 lira adli para cezasına çarptırdı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 22 Haziran 2017 tarihinde yabancı uyruklu şahıs adına kayıtlı numaradan müştekiler Zekiye Şükran Uslu ile Ali Yılmaz Uslu'nun arandığı, arayan kişilerin kendilerini polis memuru olarak tanıttıkları ve müştekilere, ele geçirilen sahte kimliklerde onlara ait fotoğrafların yapıştırılmış olduğunu söyledikleri anlatılmıştı. İddianamede, şüphelilerin müştekilere paralarının terör örgütlerince çekilmesinin önlenmesi amacı ile bankada bulunan paralarının çekilmesi gerektiğini söyledikleri ve müştekilerin paraları çektikleri kaydedilmişti. Müştekilerin evde bulunan ziynet eşyaları ile birlikte paraları siyah poşete koyduklarının anlatıldığı iddianamede, poşeti evlerine gelen şüpheli Adil Ural'a teslim ettikleri belirtilmişti.

İddianamede, şüpheli Adil Ural'ın 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Fenerbahçe'nin 70 yıllık üyesini dolandıran sanığa rekor para cezası
Fenerbahçe'nin 70 yıllık üyesini dolandıran sanığa rekor para cezası
Fenerbahçe'nin 70 yıllık üyesini dolandıran sanığa rekor para cezası
Fenerbahçe'nin 70 yıllık üyesini dolandıran sanığa rekor para cezası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İREM DEMİR

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