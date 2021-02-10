Fenerbahçe maçı sonrası Christoph Daum ne paylaştı? Fenerbahçe eski teknik direktörü Christoph Daum kim?
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Fenerbahçe maçı sonrası Christoph Daum ne paylaştı? Fenerbahçe eski teknik direktörü Christoph Daum kim?

10.02.2021 05:22 | Son Güncelleme: 10.02.2021 05:26
Fenerbahçe maçı sonrası Christoph Daum ne paylaştı? Fenerbahçe eski teknik direktörü Christoph Daum kim?

9 Şubat Salı günü gerçekleşen Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe - Başakşehir maçının ardından Fenerbahçe eski teknik direktörü Christoph Daum sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Fenerbahçe maçı sonrası Christoph Daum ne paylaştı? Fenerbahçe eski teknik direktörü Christoph Daum kim?

Ziraat Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe - Başakşehir maçı karşılaşmasında, Fenerbahçe, Başakşehir takımına 1 - 2 mağlup oldu. Fenerbahçenin Ziraat Kupası maçında gerilemesi Fenerbahçe eski teknik direktörü Christoph Daum'un paylaşım yapmasına sevk etti. Fenerbahçe maçı sonrası Christoph Daum ne paylaştı? Fenerbahçe eski teknik direktörü Christoph Daum kim?

FENERBAHÇE MAÇI SONRASI CHRİSTOPH DAUM NE PAYLAŞTI?

9 Şubat Salı günü Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ileBaşakşehir karşılaşmada oynadı. Heyecanlı dakikalar yaşayan Fenerbahçe Başakşehir maçını Fenerbahçe kaybetti. Fenerbahçe eski teknik direktörü Christoph Daum maçından ardında sosyal medya hesabından Sultanahmet önünde çekindiği fotoğrafı paylaştı.Christoph Daum paylaşımın altına "Türkiye benim ikinci Vatanımdır" notunu düştü.

Fenerbahçe maçı sonrası Christoph Daum ne paylaştı? Fenerbahçe eski teknik direktörü Christoph Daum kim?

FENERBAHÇE ESKİ TEKNİK DİREKTÖRÜ CHRİSTOPH DAUM KİM?

Christoph Paul Daum (d. 24 Ekim 1953, Oelsnitz, Erzgeb, Doğu Almanya), Alman teknik direktör ve eski futbolcudur. Romanya Millî Futbol Takımının teknik direktörü.

Daum, futbola 1971 yılında Sportfreunde Hamborn 07 takımında başladı. Bir sezon burada futbol oynadıktan sonra 3 sezon boyunca Eintracht Duisburg forması giydi. 1975'te 22 yaşındayken Köln II takımına transfer oldu. Daum'un buradaki en büyük başarısı 1981'de kazandıkları Almanya Amatör Şampiyonluğu oldu. Daum ise final maçında forma giymedi. O sezon sonunda 28 yaşında futbol hayatına son verdi.

Teknik direktörlük lisansını aldıktan sonra 1981 yılında amatör olarak çalışmaya başladı.1999-2000 sezonunda Bayer Leverkusen'de, 2005-2006 ve 2009-2010 sezonlarında ise Fenerbahçe'de son haftada bıraktığı puanlarla şampiyonlukları kaybetti

Teknik Direktörlük Kariyeri :

1981-1986 – 1. FC Köln II

1986-1990 – Köln

1990-1993 – Stuttgart

1994-1996 – Beşiktaş

1996-2000 – Bayer Leverkusen

2001-2002 – Beşiktaş

2002-2003 – Austria Wien

2003-2006 – Fenerbahçe

2006-2009 – Köln

2009-2010 – Fenerbahçe

2011-2011 – Eintracht Frankfurt

2011-2012 – Club Brugge

2013-2014 – Bursaspor

2016-Romanya Milli Futbol Takımı

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