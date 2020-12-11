Fenerbahçe, Imoco Conegliano'ya 3-0 mağlup oldu
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Fenerbahçe, Imoco Conegliano'ya 3-0 mağlup oldu

11.12.2020 08:07 | Son Güncelleme: 11.12.2020 08:11
Fenerbahçe, Imoco Conegliano'ya 3-0 mağlup oldu

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, B Grubu'ndaki üçüncü maçında İtalya'nın Imoco Volley Conegliano takımına 3-0 mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk ayak karşılaşmalarını ikinci sırada tamamladı.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, B Grubu'ndaki üçüncü maçında İtalya'nın Imoco Volley Conegliano takımına 3-0 mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk ayak karşılaşmalarını ikinci sırada tamamladı. Sarı-lacivertliler, grubun ikinci etabını 26-28 Ocak 2021 tarihlerinde Fransa'da oynayacak.

Salon: PalaVerde

Hakemler: Wojciech Maroszek, Wim Cambre

Imoco Volley Conegliano: de Kruijf, Wolosz, Sylla, Fahr, Egonu, Hill, de Gennaro (L) (Gennari, Caravello, Adams)

Fenerbahçe: Mihajlovic, Dicle Nur, Vargas, Busa, Eda, Naz, Melis (L) (Cansu,Bahar,

Setler: 25-14, 25-19, 25-19

Süre: 71 dakika (21, 24, 26)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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