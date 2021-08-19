Fenerbahçe - HJK Helsinki maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe - HJK Helsinki maçı şifresiz mi? Fenerbahçe - HJK Helsinki maçı hakemi kim?

UEFA Avrupa Ligi'nde hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe - HJK Helsinki bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe - HJK Helsinki maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.