Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman? Fenerbahçe Helsinki ne zaman? Fenerbahçe Helsinki UEFA Avrupa Ligi play-off maçı ne zaman? İşte Helsinki kadrosu!

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Nafçi Bakü'yü eleyen Finlandiya ekibi HJK Helsinki Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Fenerbahçe ile Helsinki'nin eşleşmesinin ardından vatandaşlar maçın oynanacağı tarihleri araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman? Fenerbahçe Helsinki ne zaman? Fenerbahçe Helsinki UEFA Avrupa Ligi play-off maçı ne zaman?

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Helsinki ile eşleşmesinin kesinleşmesinin ardından maç hakkındaki detaylar futbol severler tarafından merak edilmekte. Vatandaşlar en çok internette "Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman? Fenerbahçe Helsinki ne zaman? Fenerbahçe Helsinki UEFA Avrupa Ligi play-off maçı ne zaman?" sorularının cevabını aramakta. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HELSİNKİ MAÇI NE ZAMAN?

Helsinki ile Fenerbahçe arasındaki oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçı19 Ağustos Perşembe günü, ikinci maçı ise 26 Ağustos 2021 Perşembe Kadıköy Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. İkinci maç ise 26 Ağustos 2021 Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak.

HJK HELSİNKİ KADROSU

Kaleci

Jakob Tannander

Hugo Keto

Defans

Daniel O'Shaughnessy

Miro Tenho

Valtteri Moren

Markus Halsti

Luis Carlos Murillo

Janne Saksela

Orta Saha

Tim Sparv

Matti Peltola

Bubacar Djaló

Jair

Lucas Lingman

Sebastian Dahlström

Santeri Väänänen

Kevin Kouassivi-Benissan

Filip Valencic

Atomu Tanaka

Santeri Hostikka

David Browne

Riku Riski

Casper Terho

Forvet