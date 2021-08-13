Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman? Fenerbahçe Helsinki ne zaman? Fenerbahçe Helsinki UEFA Avrupa Ligi play-off maçı ne zaman? İşte Helsinki kadrosu!
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Nafçi Bakü'yü eleyen Finlandiya ekibi HJK Helsinki Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Fenerbahçe ile Helsinki'nin eşleşmesinin ardından vatandaşlar maçın oynanacağı tarihleri araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman? Fenerbahçe Helsinki ne zaman? Fenerbahçe Helsinki UEFA Avrupa Ligi play-off maçı ne zaman?
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Helsinki ile eşleşmesinin kesinleşmesinin ardından maç hakkındaki detaylar futbol severler tarafından merak edilmekte. Vatandaşlar en çok internette "Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman? Fenerbahçe Helsinki ne zaman? Fenerbahçe Helsinki UEFA Avrupa Ligi play-off maçı ne zaman?" sorularının cevabını aramakta. İşte detaylar...
FENERBAHÇE HELSİNKİ MAÇI NE ZAMAN?
Helsinki ile Fenerbahçe arasındaki oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçı19 Ağustos Perşembe günü, ikinci maçı ise 26 Ağustos 2021 Perşembe Kadıköy Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. İkinci maç ise 26 Ağustos 2021 Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak.
HJK HELSİNKİ KADROSU
Kaleci
Jakob Tannander
Hugo Keto
Defans
- Daniel O'Shaughnessy
- Miro Tenho
- Valtteri Moren
- Markus Halsti
- Luis Carlos Murillo
- Janne Saksela
Orta Saha
- Tim Sparv
- Matti Peltola
- Bubacar Djaló
- Jair
- Lucas Lingman
- Sebastian Dahlström
- Santeri Väänänen
- Kevin Kouassivi-Benissan
- Filip Valencic
- Atomu Tanaka
- Santeri Hostikka
- David Browne
- Riku Riski
- Casper Terho
Forvet
- Roope Riski
- Luis Henrique
- Anthony Olusanya