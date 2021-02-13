Fenerbahçe golünü kim attı son dakika! Karagümrük Fenerbahçe canlı takip! Mesut Özil gol attı mı?
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Fenerbahçe golünü kim attı son dakika! Karagümrük Fenerbahçe canlı takip! Mesut Özil gol attı mı?

13.02.2021 20:19 | Son Güncelleme: 13.02.2021 20:39
Fenerbahçe golünü kim attı son dakika! Karagümrük Fenerbahçe canlı takip! Mesut Özil gol attı mı?

Fenerbahçe Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Peki, Mesut Özil gol attı mı? Fenerbahçe golünü kim attı son dakika? Karagümrük Fenerbahçe canlı takip!

Süper Lig'de 3 dev takım aynı puanla zirvede yer alırken Fenerbahçe'nin Karagümrük ile yapacağı karşılaşma ilgi odağı oldu. Peki, Fenerbahçe golünü kim attı son dakika? Karagümrük Fenerbahçe canlı takip! Mesut Özil gol attı mı?

KARAGÜMRÜK FENERBAHÇE CANLI TAKİP!

FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut Özer, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Fabip Borini, Ndao, Kemal Ademi.

FENERBAHÇE: Altay, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Jose Sosa, Valencia, Osayi Samuel, Mesut Özil, Thiam.

Karagümrük 1-2 Fenerbahçe maç devam ediyor.

FENERBAHÇE GOLÜNÜ KİM ATTI SON DAKİKA!

Karagümrük Fenerbahçe maçı golleri:

Dk 19: Mame Thiam

Dakika 19: Fenerbahçe, Thiam'la 1-0 öne geçti. Mesut'un sağ kanattan ceza alanına doldurduğu serbest vuruşa Szalai yükseldi savunmadan seken topu önünde bulan Thiam takımını 1-0 öne geçirdi.

Dk.53: Enner Valencia

Dakika 53: Fenerbahçe, Valencia'nın attığı golle skoru 2-0 yaptı. Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Ozan'ın orta sahadan verdiği pasla buluşan Valencia ceza alanına kadar topu taşıdı, kaleciyle karşı karşıya aşırtma vuruşunda Aykut'u mağlup etti

Dakika 67: Fatih Karagümrük Borini'nin attığı nefis golle skoru 2-1'e getirdi. Karagümrük atağında sağ kanattan ceza alanına yapılan ortayı savunma uzaklaştıramadı. Ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Borini döndü vurdu ve farkı 1'e indirdi.

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