Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

19.03.2021 01:37 | Son Güncelleme: 19.03.2021 01:46
Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Euroleague Kadınlar maçında bugün Fenerbahçe - Galatasaray maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği Euroleague Kadınlar maçları, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Euroleague Kadınlar maçında, Fenerbahçe - Galatasaray maçı gerçekleşecek. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Euroleague Kadınlar, Fenerbahçe - Galatasaray maçı, Salamanca'da Pabellón Municipal de Würzburg'da oynanacak. Fenerbahçe - Galatasaray maçı, FB TV, GS TV, FIBA TV kanalında canlı yayınlanacak. Ayrıca, GS TV , Web , Digiturk 75, FB TV , Digiturk 76, D-Smart 83, Fil Box 76, Tivibu 80 kanallarında izlenebilecek.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

Euroleague Kadınlar heyecanında 19 Mart Cuma günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçı, Türkiye saatiyle 18.00'da başlayacak.

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