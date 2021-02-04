Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Fenerbahçe en son ne zaman Galatasaray'ı Kadıköy'de yendi? Galatasaray'ın Kadıköy'deki son galibiyeti

Sarı lacivertli ekibin şampiyonluk hasreti devam ederken Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Fenerbahçe en son ne zaman Galatasaray'ı Kadıköy'de yendi? sorularının cevapları merak edildi. Süper Lig 24. haftasında karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe Galatasaray ara transfer döneminde oldukça başarılı transferler yaptı.

Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında karşı karşıya gelecek. Maç öncesi kritik transferler yapan iki takım hakkında Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Fenerbahçe en son ne zaman Galatasaray'ı Kadıköy'de yendi? sorularının yanıtları merak edildi.

FENERBAHÇE EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?

Fenerbahçe, en sezon 2013-14 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde şampiyonluğa ulaşmıştı. Aradan geçen beş sezonda Galatasaray, üç; Beşiktaş ise iki kez şampiyonluk yaşadı.

Sarı lacivertliler, 2019-2020 sezonunda da şampiyon olamazsa üst üste altıncı sezonunda da şampiyon olamayacak. Bu aynı zamanda sarı lacivertlilerin Süper Lig tarihinde en uzun süre şampiyon olamama serisi olacak.

FENERBAHÇE EN SON NE ZAMAN GALATASARAY'I KADIKÖY'DE YENDİ?

Takımların deplasmanda yenme tutkusu devam ederken Fenerbahçe Galatasaray derbisine sayılı günler kaldı. Yıllardır Kadıköy'de Galatasaray'a karşı yenilgi almayan Fenerbahçe, 2020 2021 sezonunda Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray ligde 124. maçında Galatasaray,Fenerbahçe deplasmanındaki son galibiyetini aldı.

Galatasaray, ezeli rakibi karşısında 20 yıldır galip gelemiyor. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe deplasmanındaki son galibiyetini 1999-00 sezonunda 22 Aralık 1999 tarihinde oynanan maçta rakibini 2-1'lık skorla devirerek almıştı.

Süper Lig'in 23. hafta derbi maçında Galatasaray, 20 yıl sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yendi. Sarı kırmızılılar karşılaşmayı 3-1 kazanırken maçta 3 de kırmızı kart çıktı.