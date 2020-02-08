Fenerbahçe Divan Kurulu'nda gerginlik

08.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:20

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda gergin anlar yaşandı. Divan kurulu üyesi Ufuk Aydın'ın "TFF'ye giden bağımsız Fenerbahçeli üyeler divana katılsın" sözleri üzerine Başkanı Ali Koç tepki gösterdi.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda gergin anlar yaşandı. Divan kurulu üyesi Ufuk Aydın'ın "TFF'ye giden bağımsız Fenerbahçeli üyeler divana katılsın" sözlerine cevap veren Koç, "TFF'ye giden bağımsız üyeyi söylüyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz burada. Bizden, Fenerbahçe yönetiminden TFF'ye yollanmış bağımsız üye anlamında bir şey yok. Selim Soydan yönetim kurulu üyesi ve bizle alakası yok. Bizi temsil eden yönetim kurulu üyesi yok federasyonda. Yanlış bilgiler çerçevesinde konuşuyorsunuz. Biz bir kişiyi önermedik. Önersek de resmi olarak kulübü temsil eden biri olmaz. Selim Soydan ile derdiniz varsa açıklayın. Sorunuz anlaşılmıyor. Futbol A.Ş'deki bağımsız üyelerden sadece biri yüksek divan kurulu üyesi. Siz istiyorsanız özellikle bir sonraki toplantıda özellikle çağırırız" dedi.

Ufuk Aydın'ın sözleri üzerine Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük de bir cevap verdi. Küçük, "Ufuk Aydın ikinci kez usulsüzlük yaptı. Bu söyleyeceklerini konuşma sırasında söyleyecekken sırası gelmeden kürsüden konuşmak istedi. Kendisine söz verdim, vermekle yanlış yaptım. Cumhurbaşkanı'nı çağırmayıp keşke seni ekim ayında konuştursaymışız. Ekim ayında devletimizin en büyüğü gelecek, burada devlet protokolü uygulandı. Her şeyimizi bir kenara iteceğiz. Cumhurbaşkanı'nın ne zaman salona gireceğini takip ediyoruz. Sana veya senin gibi dostlarımıza, Cumhurbaşkanı'na değil de sana öncelik tanıyacağız. İnsafa davet ediyorum. 16 bin 092 oy alan bir yönetim ne yaptı ki olağanüstü kongre istiyorsun. Ben Ali Koç'a oy vermedim, tarafını da tutmadım sandıkta. Ne yanlış yaptılar ki senin gibi düşünenler veya senin dilinde olağanüstü kongre süreci var. Yazıktır günahtır" ifadelerini kullandı.

(Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İHA