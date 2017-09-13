Fenerbahçe – Bornova Becker: 73-53





SALON: Kadir Has



HAKEMLER: Şeyhmuz Melek (xx), Tunca Evci (xx), Ali Baran Tecirci (xx)



FENERBAHÇE: Pelin (xxx) 14, Ayşe (xx) 8, Melisa (xx) 3, Merve (xxx) 12, Doğa (x) 2, Veremeyenka (xx) 6, Tuğçe (xxx) 11, Zeynep (xx) 3, Tilbe (x) 8, Duygu (xx) 2, Esra (xx) 4.



BORNOVA BECKER: Snow (xx) 9, Asena (x) 2, Şaziye (xx) 14, Sena (x) 5, Yeliz (x) 2, Özge (x) 7, Knezevic (x) 6, Kübra (x) 1, Emel (x) 7.



1.PERİYOT: 15 – 17



2.PERİYOT: 40 – 24



3.PERİYOT: 60 - 32



Erciyes Cup ilk gün ikinci maçında ligin yeni takımlarından Bornova Becker ile karşılaşan Fenerbahçe, müsabakayı 73-53'lük sonuçla kazandı.



Maça etkili başlayan Bornova Becker ilk periyodu 2 sayı farkla önde tamamladı (15-17). İkinci periyoda sayı ile başlayan Fenerbahçe skoru lehine çevirdi ve periyodu 40-24 önde kapadı. Üçüncü periyotta farkı açmaya devam eden sarı-lacivertliler son periyoda 28 sayılık üstünlükle girdi. Final periyodunda farkı açan Fenerbahçe. müsabakayı 73-53'lik sonuçla kazandı.



- Kaysers