Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ardından - Emre Kocadağ
AA / Murat Karadağ - Haberler | Güncel
Fenerbahçeli taraftarların bekleyişi Fenerbahçeli bir taraftarın direğe tırmanması Fenerbahçeli taraftarların slogan atması Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın açıklamaları İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Süper Lig'in 17.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Fenerbahçeli taraftarların bekleyişi
Fenerbahçeli bir taraftarın direğe tırmanması
Fenerbahçeli taraftarların slogan atması
Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın açıklamaları İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Fenerbahçe maçı sorası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.