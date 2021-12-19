Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ardından - Emre Kocadağ - Haberler
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ardından - Emre Kocadağ

AA / Murat Karadağ - Haberler | Güncel

Fenerbahçeli taraftarların bekleyişi Fenerbahçeli bir taraftarın direğe tırmanması Fenerbahçeli taraftarların slogan atması Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın açıklamaları İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Süper Lig'in 17.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Fenerbahçeli taraftarların bekleyişi

Fenerbahçeli bir taraftarın direğe tırmanması

Fenerbahçeli taraftarların slogan atması

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın açıklamaları İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Fenerbahçe maçı sorası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ardından - Emre Kocadağ

Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ardından - Emre Kocadağ

Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ardından - Emre Kocadağ

AA / Murat Karadağ - Son Dakika Haberleri

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