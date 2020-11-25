Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu
25.11.2020 11:57 | Son Güncelleme: 25.11.2020 12:05
Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler belli oldu.
Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler belli oldu. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Bu hafta ligde görev alacak hakemler şöyle:27 KASIM CUMA19.30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu28 KASIM CUMARTESİ 13.30 Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık16.00 Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor: Arda Kardeşler19.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan29 KASIM PAZAR 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fraport-TAV Antalyaspor: Ali Şansalan16.00 Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor: Bahattin Şimşek16.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu30 KASIM PAZARTESİ 19.30 Demir Grup Sivasspor - Göztepe: Serkan Tokat
19.30 Hes Kablo Kayserispor - Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy
Kaynak: Demirören Haber Ajansı