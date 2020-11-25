Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu

25.11.2020 11:57 | Son Güncelleme: 25.11.2020 12:05
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu

Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler belli oldu. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Bu hafta ligde görev alacak hakemler şöyle:

27 KASIM CUMA19.30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu28 KASIM CUMARTESİ 13.30 Gaziantep FK -  Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık16.00 Medipol Başakşehir  - Yukatel Denizlispor: Arda Kardeşler19.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan29 KASIM PAZAR

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fraport-TAV Antalyaspor: Ali Şansalan16.00 Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor: Bahattin Şimşek16.00 Kasımpaşa  - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan19.00 Fenerbahçe  - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu30 KASIM PAZARTESİ 19.30 Demir Grup Sivasspor - Göztepe: Serkan Tokat

19.30 Hes Kablo Kayserispor - Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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