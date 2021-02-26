Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta?

THY Euroleague maçında bugün Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği THY Euroleague maçları, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. THY Euroleague maçında, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı gerçekleşecek. Peki, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

THY Euroleague, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı, İstanbul'da Ülker Sports Arena'da oynanacak. Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı, beIN Sports Haber ve Bilyoner TV kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Digiturk 83, Kablo TV 223 ve web üzerinden izlenebilecek.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

THY Euroleague heyecanında 26 Şubat Cuma günü oynanacak Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı, Türkiye saatiyle 20.45'da başlayacak.