Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım adliyeye geldi. Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan görüntüler Adliyeden görüntüler Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un adliyeden görüntüleri İSTANBUL - Yargıtay 5.

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan görüntüler

Adliyeden görüntüler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un adliyeden görüntüleri İSTANBUL - Yargıtay 5. Ceza Dairesinin, futbolda şike davasında, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, eski Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu'nun da bulunduğu 36 sanık hakkında verilen beraat kararlarının usulden bozması üzerine davanın yeniden görülmesine başlandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile eski Başkan Aziz Yıldırım duruşmaya katılmak üzere adliyeye geldi.

Kaynak: AA