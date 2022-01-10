Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Adana Demirspor maç sonucu ne?

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında heyecanlı bir maç daha spor severler bekliyor. Fenerbahçe ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacaklar. Karşılaşmayı izlemek isteyenler maçın detaylarını merak ediyor. Peki Beşiktaş - Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş - Antalyaspor maç sonucu ne? Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? detaylar haberimizde.

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Saat 20:00'da başlayan karşılaşma golsüz devam ediyor. Yeni gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN!

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe- Adana Demirspor maçı 10 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'd başlayacak.

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe- Adana Demirspor maçı 10 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS'tan yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ KİMLER?

Fenerbahçe : Berke, Szalai, Min Jae, Novak, Osayi, Zajc, Mert, Sosa, İrfan, Pelkas, Valencia.

Adana Demirspor : Muriç, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Stambouli, Belhanda, Gökhan, Yunus, Vargas, Assombalonga

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