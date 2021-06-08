Fenalaşan yolcuyu hastaneye ulaştıran şoföre ödül
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Fenalaşan yolcuyu hastaneye ulaştıran şoföre ödül

Fenalaşan yolcuyu hastaneye ulaştıran şoföre ödül
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Haberler | Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin,otobüste fenalaşan yolcuyu, hastaneye ulaştıran şoför Mehmet Yılmaz'ı duyarlılığından dolayı Cumhuriyet altınıyla ödüllendirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin,

otobüste fenalaşan yolcuyu, hastaneye ulaştıran şoför Mehmet Yılmaz'ı duyarlılığından dolayı Cumhuriyet altınıyla ödüllendirdi.

Halise Kazıcı, 1 Haziran günü bindiği otobüste baygınlık geçirdi. Otobüsü durdurup kadına ilk müdahaleyi yapan şoför Mehmet Yılmaz, daha sonra durumu sağlık ekiplerine bildirip beklemeye başladı. Bel ve boyun fıtığı nedeniyle fenalaşan kadın için ambulansın gecikmesinden endişe eden Yılmaz, diğer yolcuları indirerek Halise Kazıcı'yı, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'neulaştırdı.Duyarlılığıyla takdir gören Mehmet Yılmaz, bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından ödüllendirildi. Belediyede duyarlı şoförü konuk eden Şahin, "Doğru ve anında hızlı müdahale hayat kurtarıyor. En önemli konu, şoför arkadaşımızın hassasiyeti. Hassasiyeti nedeniyle şehrimiz ve belediyemiz adına kendisine teşekkür ediyorum" dedi.Şahin'in altın hediye edip ödüllendirdiği Mehmet Yılmaz ise Şahin'e teşekkür etti. Yılmaz,rahatsızlanan yolcuyu hastaneye ulaştırarak insanlık görevini yerine getirdiğini ifade etti.

Fenalaşan yolcuyu hastaneye ulaştıran şoföre ödül
Fenalaşan yolcuyu hastaneye ulaştıran şoföre ödül
Fenalaşan yolcuyu hastaneye ulaştıran şoföre ödül
Fenalaşan yolcuyu hastaneye ulaştıran şoföre ödül
Fenalaşan yolcuyu hastaneye ulaştıran şoföre ödül
Fenalaşan yolcuyu hastaneye ulaştıran şoföre ödül

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca

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Fenalaşan yolcuyu hastaneye ulaştıran şoföre ödül - Haberler
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