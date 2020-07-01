Fen Bilgisi öğretmeni uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı Fen Bilgisi öğretmeni uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı Muğla'nın Marmaris ilçesinde Narkotik ekiplerinin uzun süredir takibinde olan " Hoca" lakaplı 34 yaşındaki Fen Bilgisi öğretmeni S.Z.

Fen Bilgisi öğretmeni uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde Narkotik ekiplerinin uzun süredir takibinde olan " Hoca" lakaplı 34 yaşındaki Fen Bilgisi öğretmeni S.Z.B gece saatlerinde yapılan operasyon ile suçüstü yakalanarak göz altına alınıp, hakim karşısına çıkarıldıktan sonra tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda satış yaparken narkotik ekiplerince suçüstü yakalanan S.Z.B nin üzerinde bir miktar Metamfetamin ve Sentetik Ecza uyuşturucu maddesi bulundu. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliğine bağlı ekipler tarafından uzun süredir takipte olan ve suçüstü yakalanan öğretmen çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fen bilgisi öğretmeni S.Z.B' nin daha önce özel bir okulda öğretmenlik yaptığı fakat davranışlarından ve kötü alışkanlıklarının tespit edildikten sonra işine son verildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA