Femen grubundan Paris'te eylem: Ataerkil salgını sonlandırın Kadın hakları savunucusu gruplardan Femen, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Fransa'nın başkenti Paris'te eylem düzenledi.

Kadın hakları savunucusu gruplardan Femen, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Fransa'nın başkenti Paris'te eylem düzenledi. Aktivist kadınlar, gündemdeki koronavirüs hastalığını da eylemlerine uyarlayarak "Ataerkil salgına son verin" yazılı pankartlar taşıdı.View on euronews