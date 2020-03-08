Femen grubundan Paris'te eylem: Ataerkil salgını sonlandırın
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Fransa, Paris, Dünya

Femen grubundan Paris'te eylem: Ataerkil salgını sonlandırın

Kadın hakları savunucusu gruplardan Femen, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Fransa'nın başkenti Paris'te eylem düzenledi.

08.03.2020 17:03 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:03

Kadın hakları savunucusu gruplardan Femen, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Fransa'nın başkenti Paris'te eylem düzenledi. Aktivist kadınlar, gündemdeki koronavirüs hastalığını da eylemlerine uyarlayarak "Ataerkil salgına son verin" yazılı pankartlar taşıdı.View on euronews

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Femen grubundan Paris'te eylem: Ataerkil salgını sonlandırın
Kaynak: Euronews.com

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Femen grubundan Paris'te eylem: Ataerkil salgını sonlandırın

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