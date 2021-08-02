Felç geçirdikten hemen sonra açılış törenine katılan Tuğba Özay, olayın iç yüzünü anlattı

Antalya Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği hasar gören Tuğba Özay, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olarak yaşadıklarını anlattı. Felç geçirdiğini söyleyen Özay, hastaneden çıktıktan sonra neden bir açılışa katıldığını da anlattı.

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane'nin bu haftaki konuğu manken Tuğba Özay oldu. Sunucu Gökay Kalaycıoğlu'na özel açıklamalar yapan Özay, üzüntüden felç geçirdiğini ve hastanede neler yaşadığından bahsetti. Özay, hastaneden taburcu olduktan sonra bir açılışa katıldığı için aldığı tepkilere de cevap verdi.

Tuğba Özay, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Yaşadıklarından sonra bir sosyal medya terörü yaşadın, bunun için ne söyleyeceksin?", "Bir kadın olarak hakkında atılan manşet için ne diyeceksin?", "Felç geçirdikten sonra nasıl açılışa katıldın?" ve "Açılış için hakkında yapılan eleştirilere cevabın ne?" sorularına da cevap verdi.