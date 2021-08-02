Felç geçirdikten hemen sonra açılış törenine katılan Tuğba Özay, olayın iç yüzünü anlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Felç geçirdikten hemen sonra açılış törenine katılan Tuğba Özay, olayın iç yüzünü anlattı

Felç geçirdikten hemen sonra açılış törenine katılan Tuğba Özay, olayın iç yüzünü anlattı
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Antalya Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği hasar gören Tuğba Özay, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olarak yaşadıklarını anlattı. Felç geçirdiğini söyleyen Özay, hastaneden çıktıktan sonra neden bir açılışa katıldığını da anlattı.

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane'nin bu haftaki konuğu manken Tuğba Özay oldu. Sunucu Gökay Kalaycıoğlu'na özel açıklamalar yapan Özay, üzüntüden felç geçirdiğini ve hastanede neler yaşadığından bahsetti. Özay, hastaneden taburcu olduktan sonra bir açılışa katıldığı için aldığı tepkilere de cevap verdi.

Tuğba Özay, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Yaşadıklarından sonra bir sosyal medya terörü yaşadın, bunun için ne söyleyeceksin?", "Bir kadın olarak hakkında atılan manşet için ne diyeceksin?", "Felç geçirdikten sonra nasıl açılışa katıldın?" ve "Açılış için hakkında yapılan eleştirilere cevabın ne?" sorularına da cevap verdi.

VİDEONUN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Yangında mağdur olan vatandaşlar için yardım kampanyası düzenleyen Demet Akalın, gözyaşlarına boğuldu
Yangında mağdur olan vatandaşlar için yardım kampanyası düzenleyen Demet Akalın, gözyaşlarına boğuldu
Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü
Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü
Manavgat'taki yangından sonra felç geçiren Tuğba Özay, İstanbul'da açılışta görüntülendi
Manavgat'taki yangından sonra felç geçiren Tuğba Özay, İstanbul'da açılışta görüntülendi
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Ömer Halisdemir
Magazin Tuğba Özay Aleyna Tilki Sevda Erginci Oğulcan Engin
Spor Muslera Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Felç geçirdikten hemen sonra açılış törenine katılan Tuğba Özay, olayın iç yüzünü anlattı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 15:01:41. #1.15#

title