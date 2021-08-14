Felaket yüzlerce aracı çamura gömdü

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yüzlerce araç sel sularına kapılarak çamura gömüldü.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yüzlerce araç sel sularına kapılarak çamura gömüldü. İlçe adeta savaş alanına dönerken, tahribat havadan görüntülendi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde yüzlerce aracın çamura gömüldüğü acı manzara görüntülendi. İlçede sel suları köprüleri yıkıp, heyelanlara yol açarken birçok araçta sulara kapılarak çamura gömüldü. İlçe merkezi selde sürüklenen ağaçlar ve çamura saplanan araçlar ile savaş alanına dönerken, bazı araçların da sokak aralarında yığınlar oluşturması tahribatın boyutunu gözler önüne serdi.

Ezine Çayı kenarında bulunan Sanayi Mahallesi'nde selden en fazla etkilenen bölgeler arasında yer aldı. Oto tamir dükkanlarının bulunduğu alanda, çaya yakın kısımlar çöktü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı