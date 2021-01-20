Felaket sözleri nedir? Ezhel felaket sözleri!

Çıktığı günden beri gündemde olan Ezhel'in Felaket şarkısı, dinleyenler tarafından çok sevildi. Asıl adı Sercan İpekçioğlu'nun 'Ezhel' mahlasıyla yayınladığı şarkısı, Ezhel felaket sözleri milyonlar tarafından hala dinlenmektedir. Felaket sözleri nedir? Ezhel felaket sözleri! ise dinleyiciler araştırmaktadır.

Günümüzde Almanya'da yaşayan Ezhel felaket sadece Youtube'da 49 milyon dinlenme aldı. Ezhel felaket sözleri ile de dikkat çekmekte ve dinleyenler tarafından felaket sözleri nedir? Ezhel felaket sözleri merak edilmektedir.

FELAKET SÖZLERİ NEDİR? EZHEL FELAKET SÖZLERİ!

Ezhel felaket sözleri sizlerle!

Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın?

Döndürür kalbimi çöle

Gözünden akan yağmurlar

Döndürür çölleri sele

Saçına kopan fırtınalar

Eserken ruhumda hala

Dediler bu kız neymiş?

Dedim Felaket felaket!

Felaket

Bu kız bi' afet bi' afet

Gözün gözüme değse

Kopar kıyamet kıyamet

Yarattın dünyamda zelzele

Hala sallanır bu hergele

Kaybettim kalbimi ben yine

Ah felaket felaket

Bombalar yağar bu şehre seviştiğimizde

Darbeler vurur ruhuma

Seni düşünüp her içtiğimde maddeler

Susarım sana konuşamam açım susarım sana

Seni bana beni sana hiç anlatamadım çok

Fırtınaların koptu dalgaların boğdu

Yalanlarım çoğaldı

Yarınlarım lavlarının en altında kaldı

Hiddetinin şimşeği tüm şiddetiyle çarptı

Ne özleminin yüceliği uçurumdan farklı

Ne yüzde biri kadar cehennemin sana rahat

Evim çatım pencerem kapım şu başımdan uçtu

Gök yere düştü sıyrıldı sıktı

Fena fena pek

Hem aşk hem lanet

Her an devam hep

Bela ve zahmet

Felaket

Bu kız bi' afet bi' afet

Gözün gözüme değse

Kopar kıyamet kıyamet

Yarattın dünyamda zelzele

Hala sallanır bu hergele

Kaybettim kalbimi ben yine

Ah felaket felaket