Felaket sözleri nedir? Ezhel felaket sözleri!
Çıktığı günden beri gündemde olan Ezhel'in Felaket şarkısı, dinleyenler tarafından çok sevildi. Asıl adı Sercan İpekçioğlu'nun 'Ezhel' mahlasıyla yayınladığı şarkısı, Ezhel felaket sözleri milyonlar tarafından hala dinlenmektedir. Felaket sözleri nedir? Ezhel felaket sözleri! ise dinleyiciler araştırmaktadır.
Günümüzde Almanya'da yaşayan Ezhel felaket sadece Youtube'da 49 milyon dinlenme aldı. Ezhel felaket sözleri ile de dikkat çekmekte ve dinleyenler tarafından felaket sözleri nedir? Ezhel felaket sözleri merak edilmektedir.
FELAKET SÖZLERİ NEDİR? EZHEL FELAKET SÖZLERİ!
Ezhel felaket sözleri sizlerle!
Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın?
Döndürür kalbimi çöle
Gözünden akan yağmurlar
Döndürür çölleri sele
Saçına kopan fırtınalar
Eserken ruhumda hala
Dediler bu kız neymiş?
Dedim Felaket felaket!
Felaket
Bu kız bi' afet bi' afet
Gözün gözüme değse
Kopar kıyamet kıyamet
Yarattın dünyamda zelzele
Hala sallanır bu hergele
Kaybettim kalbimi ben yine
Ah felaket felaket
Bombalar yağar bu şehre seviştiğimizde
Darbeler vurur ruhuma
Seni düşünüp her içtiğimde maddeler
Susarım sana konuşamam açım susarım sana
Seni bana beni sana hiç anlatamadım çok
Fırtınaların koptu dalgaların boğdu
Yalanlarım çoğaldı
Yarınlarım lavlarının en altında kaldı
Hiddetinin şimşeği tüm şiddetiyle çarptı
Ne özleminin yüceliği uçurumdan farklı
Ne yüzde biri kadar cehennemin sana rahat
Evim çatım pencerem kapım şu başımdan uçtu
Gök yere düştü sıyrıldı sıktı
Fena fena pek
Hem aşk hem lanet
Her an devam hep
Bela ve zahmet
Felaket
Bu kız bi' afet bi' afet
Gözün gözüme değse
Kopar kıyamet kıyamet
Yarattın dünyamda zelzele
Hala sallanır bu hergele
Kaybettim kalbimi ben yine
Ah felaket felaket