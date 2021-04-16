Fekeli ölecek mi? Fekeli öldü mü, ölüyor mu? Fekeli diziden ayrılıyor mu?
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Fekeli ölecek mi? Fekeli öldü mü, ölüyor mu? Fekeli diziden ayrılıyor mu?

Fekeli ölecek mi? Fekeli öldü mü, ölüyor mu? Fekeli diziden ayrılıyor mu?
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

Fekeli ölecek mi sorusu araştırılıyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisi tüm heyecanı ile ekrana gelmeye devam ediyor. Dizide Fekeli karakterini canlandıran Kerem Alışık'ın diziden ayrılacağı yönünde haberler gündeme geldi. Peki, Fekeli ölecek mi? Fekeli öldü mü, ölüyor mu? Fekeli diziden ayrılıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölecek mi?

Yılmaz'ın ansızın hayatını kaybetmesi ile Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncularından Uğur Güneş diziden çıktı. Dizide Yılmaz'ın babası olan Kerem Alışık yanı Fekeli'nin de kadrodan çıkacağı konuşuluyor. Oyuncularından Vahide Perçin'de ayrılanlar arasında yer aldı. İşte, Bir Zamanlar Çukurova Fekeli hakkında detaylar...

FEKELİ ÖLECEK Mİ?

ATV'nin başarılı ve sevilen yapımlarından Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar'ı oynayan Vahide Perçin ve Yılmaz'ı canlandıran Uğur Güneş'in ardından Kerem Alışık'ın da kadrodan çıkacağı konuşulanlar arasında bulunuyor. Fekeli karakterine hayat veren başarılı oyuncunun Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılıp ayrılmayacağı henüz kesinleşmiş değil ve konu hakkında bir açıklama yapılmadı.

Fekeli'ye hayat vere Kerem Alışık'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı ise yeni bölümde netlik kazanacak.

KEREM ALIŞIK KİMDİR?

Kerem Alışık, 5 Haziran 1960 yılında İstanbul Nişantaşı'nda dünyaya gelmiştir. Türk sinemasının önemli isimlerinde Çolpan İlhan annesi, Sadri Alışık ise babasıdır. Şair Atilla İlhan ise dayısıdır. Bugüne kadar bir çok dizi ve filmlerde yer alan Kerem Alışık, dizi oyunculuğuna 1995 yılında Ünal Küpeli'nin yönettiği ''Fırtınalar'' adlı dizi ile başlamıştır. İlk sinema filmi ''Dansöz''dür. Bu filmin yönetmenliğinin ve senaristliğini merhum gazeteci Savaş Ay üstlenmiştir.

Ramazan Eles
Gündem Editörü
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