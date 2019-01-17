Federal Meclis Kadınlar İçin Özel Toplandı: 'Erkekler Daha Çok Ev İşi Yapmalı'

ALMANYA, 100 yıl önce ilk kez 19 Ocak 1919'da kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesini Federal Meclis'te düzenlenen oturumla kutladı. Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel'in de katıldığı kutlamada Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble erkekleri daha fazla ev işi yapmaya çağırdı ve "Biz, bugün de ağırlıklı olarak kadınların ücretsiz olarak yaptığı, toplumumuz için vazgeçilmez olan çocuk eğitimi, ev işi, bakım gibi işlerde başka türlü bir işbölümü yapmalıyız" dedi. Meclis Başkanı kadın erkek eşitliğinde daha çok yol alınması gerektiğini de vurguladı ve Meclis'te kadın milletvekili sayısının bir öncekine dönemene göre düşmüş olmasına dikkati çekti.

NÜFUSUN YARISI KADIN Almanya parlamentosunun ilk kadın milletvekili SPD'li Marie Juchacz'ın "Baylar ve bayanlar" diye başlayan ilk konuşmasını Alman kadın oyuncu Susanne Marie Wrage Meclis'te okudu. Eski kadın politikacılardan Rita Süssmuth ile Christine Bergmann, Doğu Alman kadınların gözardı edildiğini, haberlerde hep Batı Alman kadınların öne çıkmasını eleştirdi. Aile Bakanı Franziska Giffey ise Almanya'da nüfusun yarısı kadın olmasına rağmen, Meclis'te kadınların yüzde 31 oranında temsil edilmesine dikkat çekerek, kadınların siyasette daha fazla temsil edilmesi gerektiğini savundu.