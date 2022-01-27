Fedakar sağlık görevlisine Validen başarı belgesi

DÜZCE (İHA) - Düzce(İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesinde yolu kardan kapanan ve göğüs ağrısı çeken 79 yaşındaki hastayı ambulansa kadar sırtında taşıyan sağlık görevlisine Düzce Valisi Cevdet Atay başarı belgesi verdi.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Gümüşova İlçesi Yıldıztepe köyünde rahatsızlanan hastayı sırtında ambulansa kadar taşıyan sağlık görevlilerini makamında ağırladı. Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'ında katıldığı programda Vali Cevdet Atay, Sağlık Personeli Mehmet Çakmak, Şerife Aksoy ve Esma Çeltik'i başarı belgesi ile ödüllendirdi. - DÜZCE

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