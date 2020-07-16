Fedakar öğretmenler öğrencileri için kolları sıvadı Fedakar öğretmenler öğrencileri için kolları sıvadı Gaziantep'te bir grup öğretmen 31 Ağustos'ta açılması beklenen okulları için çevre düzenlemesi yaparak okulda birde örnek bahçe oluşturdu Yeni tip korona virüs sonrası 16 Mart'tan sonra zorunlu olarak ara verilen eğitimin ardından...

Fedakar öğretmenler öğrencileri için kolları sıvadı

Gaziantep'te bir grup öğretmen 31 Ağustos'ta açılması beklenen okulları için çevre düzenlemesi yaparak okulda birde örnek bahçe oluşturdu

GAZİANTEP - Yeni tip korona virüs sonrası 16 Mart'tan sonra zorunlu olarak ara verilen eğitimin ardından öğrencilerini dijital ortamda ders veren öğretmenler 31 Ağustos'ta açılması planlanan okulları için ceket ve kravatını çıkartarak ellerine aldıkları çekiç, kürek ile okul bahçesinde çevre düzenlemesi yaptılar.

Gaziantep'in Şehitkamil İlçesinde bulunan Mehmet - Adil Kasapseçkin İlköğretim Okulunda görev yapan fedakar öğretmenler öğrencilerin yeniden okula gelmesiyle daha hijyenik bir ortamda eğitim alabilmeleri için kolları sıvadı. Hayırseverlerin desteği ile alınan parke taşları toprak olan kısımları kaplayarak temiz bir ortam oluşturuyorlar.

Öğrencilerin toprakla olan bağlarını kopartmak istemeyen öğretmenler okulun arka bahçesine ise 10 çeşit ürün yetiştirme kapasitesi olan örnek bahçe kurdular. Yapılan çalışmalar ile öğrenciler hem daha temiz bir ortamda bir araya gelecek hem de örnek bahçede ürün yetiştirebilecekler.

Okul Müdürü Verdi Karataş, öğrencileri çok özlediklerini belirterek onlar için daha temiz bir ortam oluşturduklarını söyledi.

Ülke olarak 16 Mart tarihinden itibaren eğitime zorunlu olarak ara vermek zorunda kaldıklarını ifade eden Karataş, "Gerçekten çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Bu anlamda öğrencilerde yokken yeni dönemde okulumuzu hazır hale getirebilmek için elimizden gelen gayreti arkadaşlarla gösteriyoruz. Öğretmenlerimiz uzaktan eğitimle öğrencilerimizin açığını kapatmak için evlerini dijital ortama çevirdi onlar evde çalışırken bizde okulumuzu açtık ve bu süreçte biz ne yapabiliriz diyerek böyle bir çalışmaya girdik" dedi.

Kışın çamur, yazın toz olan alan kaplandı

Öğrencileri çok özlediklerini ifade eden Karataş, "Okulumuzun 250 metrekarelik bir toprak alanı vardı kışın çamur yazın toz oluyordu hayırseverlerin desteği ile işçiliğini de biz yaparak okulumuzu belirli bir yere getirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizi çok özledik inşallah 31 Ağustos'ta okulumuz açılır bizde her anlamda okulumuz açılacak gibi çalışmalarımızı yürütüyoruz" sözlerini kaydetti.

Kaynak: İHA