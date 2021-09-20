FED toplantısı ne zaman Eylül 2021? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? - Haberler
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FED toplantısı ne zaman Eylül 2021? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

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FED toplantısı ne zaman Eylül 2021? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Eylül 2021 FED faiz toplantısı pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Küresel piyasaları doğrudan etkileyecek olan kararın ardından altın ve kur fiyatlarında da hareketlenme yaşanacak. FED toplantısı ne zaman Eylül 2021? Bu nedenle milyonlarca ekonomi takipçinin gözü eylül ayı FED faiz toplantısında. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz beklentisi ne?

FED toplantısı ne zaman Eylül 2021? sorusu araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Ağustos ayında FED toplantısı gerçekleşmemiş ve FED Başkanı Powell, Jackson Hole toplantısında, ekonominin beklendiği gibi gelişmesi halinde varlık alımlarını azaltmaya bu yıl başlamanın uygun olabileceğini belirtmişti. Tüm dünyanın beklediği bu toplantıya ilişkin "FED faiz toplantısı ne zaman, FED faiz kararı açıklaması ne zaman yapılacak?" soruları gündeme geliyor. İşte Amerika Merkez Bankası'nın faiz toplantısı hakkında merak edilenler.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN EYLÜL 2021?

Küresel piyasaların seyrini belirleyecek olan FED faiz toplantısı bu yıl bitmeden üç kez daha gerçekleşecek. İlki eylül ayı bitmeden düzenlenecek olan toplantı, FED faiz toplantısı ne zaman, FED faiz kararı açıklaması ne zaman yapılacak sorularıyla araştırılıyor.

FED toplantısı tarihleri, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık 2021 olarak açıklandı. Öte yandan, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda "Covid-19 Zamanında Para Politikası" başlıklı bir konuşma yapan Powell'ın açıklamalarının ardından küresel piyasalarda pozitif bir hava seyretmişti.

Toplantı sonrası alınan kararları ABD ve dünya kamuoyu ile paylaşılacak.

ABD'de konut fiyat endeksinin aylık bazda %1,9 gelmesi beklenirken S&P/CS karmaşık-20 konut fiyat endeksinin yıllık bazda %18,7 artacağı tahmin edilmekte. Diğer verilerden Chicago PMI verisinin 68,0 puana düşeceği öngörülürken CB tüketici güveni 122,9 puan beklenmekte. Bu hafta gözler ABD'den Cuma günü gelecek istihdam verilerinde olacak. 22 Eylül Fed faiz kararı öncesi son istihdam verileri olması bakımından da büyük önem taşımakta.

FED'İN SON FAİZ KARARI

Temmuz ayında ABD Merkez Bankası (FED), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

FED'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Bankanın bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğu yinelenen açıklamada, böylece maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinin desteklendiği ifade edildi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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