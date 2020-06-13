Feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
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Feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Malatya'da iki yük treninin kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan feci kazada enkaz altında kalan makinist Mehmet Ulutaş'ın cansız bedenine 12 saat sonra ulaşılabildi.

Feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
13.06.2020 15:52 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:56

Malatya'da iki yük treninin kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan feci kazada enkaz altında kalan makinist Mehmet Ulutaş'ın cansız bedenine 12 saat sonra ulaşılabildi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Karabağlar Mahallesi Kemerköprü mevkiinde sabaha doğru 02.10 sularında iki yük treninin kafa kafaya çarpışması sonrası yaşanan feci kazada 1 makinist olay yerinde hayatını kaybetmiş, 3 makinistte yaralanmıştı. Kazanın ardından ulaşılamayan diğer makinist Mehmet Ulutaş (53)'ın ise bulunması için AFAD, İtfaiye, UMKE ekipleri çalışma başlattı.

Arama -kurtarma köpeğinin de katıldığı çalışmalarda makinistin cansız bedeninin, kazadan yaklaşık 12 saat sonra izi bulundu. Kazanın ilk olduğu noktada da vagonlardan dökülen demir cevherlerinin altında kaldığı belirlenen makinist Mehmet Ulutaş'ın cansız bedenini, ekipleri n yaklaşık 1 saatlik çalışması ile çıkartılabildi.

Ulutaş'ın yakınları sinir krizleri geçirirken, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından makinistin cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, hastanedeki yaralıların durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

(Cahit Özçelik/İHA)

Kaynak: İHA

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