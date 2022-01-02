FECİ KAZADA AİLEDEN GERİYE BİR ARADA ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR KALDI - Haberler
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FECİ KAZADA AİLEDEN GERİYE BİR ARADA ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aksaray'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ölen İbrahim Ergün, eşi Semiha, kızları Rumeysa, Sümeyra Ergün, Ceyda Uğurlu ve torunları Asel Uğurlu Yeşitepe beldesinde kılınan cenaze namazının ardından Yeşiltepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AKSARAY (DHA) - Aksaray'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ölen İbrahim Ergün, eşi Semiha, kızları Rumeysa, Sümeyra Ergün, Ceyda Uğurlu ve torunları Asel Uğurlu Yeşitepe beldesinde kılınan cenaze namazının ardından Yeşiltepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da katıldı.

Gurbetçi Nuri Bal'ın cenazesini ise yurt dışından gelecek yakınlarının teslim alacağı öğrenildi.

FECİ KAZADA AİLEDEN GERİYE BİR ARADA ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR KALDI

FECİ KAZADA AİLEDEN GERİYE BİR ARADA ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR KALDI

FECİ KAZADA AİLEDEN GERİYE BİR ARADA ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR KALDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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