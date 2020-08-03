Feci kaza...İki otomobil birbirine girdi savrulan otomobilde 3 kişi yaralandı
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Feci kaza...İki otomobil birbirine girdi savrulan otomobilde 3 kişi yaralandı

Feci kaza...İki otomobil birbirine girdi savrulan otomobilde 3 kişi yaralandı Manisa'nın Kula ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

03.08.2020 16:02 | Son Güncelleme: 03.08.2020 16:08

Feci kaza...İki otomobil birbirine girdi savrulan otomobilde 3 kişi yaralandı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan bir araç karşı şeride geçerek yaklaşık 150 metre boyunca savruldu. Karşı şeritte başka bir aracın olmaması ise olası bir faciayı önledi.

Kaza saat 12.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Jandarma kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Ahmet Tarhan idaresindeki 64 NC 727 plakalı otomobil ile, Alaşehir yolundan gelen ve D300 karayoluna bağlanmak isteyen Erdoğan Aygenç idaresindeki 06 BL 0700 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle karayolunda seyreden 64 NC 727 plakalı otomobil refüje çıkıp elektrik direğine çarparak durabilirken, Alaşehir yolundan gelen ve karayoluna bağlanmak isteyen 06 BL 0700 plakalı otomobil ise ters şeride girerek yaklaşık 150 metre boyunca savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, 06 BL 0700 plakalı otomobil içerisinde sıkışan sürücü Erdoğan Aygenç ve yolcu Mustafa Özercik'i sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Kısa sürede sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan diğer otomobil sürücüsü Ahmet Tarhan ise tedbir amaçlı Kula Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Öte yandan otomobilin ters şeritte 150 metre boyunca savrulduğu esnada karşı şeritten başka bir aracın gelmemesi ise olası bir faciayı önledi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Feci kaza...İki otomobil birbirine girdi savrulan otomobilde 3 kişi yaralandı

Kaynak: İHA

Manşet

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