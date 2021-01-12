FBI tarafından hazırlanan bülten basına sızdı: ABD'nin 50 eyaletindeki kongre binalarında silahlı protesto planlanıyor
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FBI tarafından hazırlanan bülten basına sızdı: ABD'nin 50 eyaletindeki kongre binalarında silahlı protesto planlanıyor

12.01.2021 07:47 | Son Güncelleme: 12.01.2021 08:04

ABD'de seçilmiş Başkan Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni yaklaşırken, FBI'ın ülkenin 50 eyaletinin başkentlerdeki kongre binalarında silahlı protestoların olacağı konusunda bülten yayımladığı ortaya çıktı.

ABC News'in ele geçirdiği FBI bültenine dayandırdığı haberine göre, ülkede Biden'ın yemin töreni öncesinde 50 eyaletin başkentlerindeki kongre binalarında geniş katılımlı ve silahlı protestolar planlanıyor.

SİLAHLI PROTESTO ALARMI

Bültende, "10 Ocak itibariyle elimizdeki bilgilere göre, 16-20 Ocak tarihlerinde 50 eyalet kongresinde silahlı protestolar planlanıyor. Aynı şekilde 17-20 Ocak tarihlerinde Washington'daki ABD Kongresinde de silahlı protestolar olacak." ifadesine yer verildi.

HALKA YEMİN TÖRENİ İÇİN UYARI YAPILDI

Öte yandan geçen haftaki Kongre baskınının ardından başkent Washington'da 20 Ocak'taki yemin töreni için güvenlik önlemleri artırılıyor.

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, yaptığı açıklamada, kentte 20 Ocak'ta şiddet olayları çıkabileceği riskine işaret ederek, "Halka, Biden'ın yemin törenini sanal ortamda izleme tavsiyesinde bulunuyoruz." dedi.

TRUMP YANLILARI KONGRE'Yİ BASMIŞTI

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Donald Trump taraftarları Beyaz Saray önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş, polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

FBI tarafından hazırlanan bülten basına sızdı: ABD'nin 50 eyaletindeki kongre binalarında silahlı protesto planlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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